Il mare più bello della Toscana è a 5 Vele e in provincia di Grosseto

Premiate la Maremma e la Costa d’Argento e Isola del Giglio. 5 vele anche al Lago dell’Accesa,

[15 giugno 2018]

Oggi Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato la guida annuale “Il mare più bello 2018” e assegnato le 5 Vele ai comprensori turistici, confermando la scelta di premiare territori un po’ più ampi del singolo comune costiero, nella convinzione che il turista ormai si muova su un areale che non rispetta confini amministrativi.

La Toscana, con due distretti a 5 Vele – entrambi in provincia di Grosseto – è quinta in classifica dopo Sardegna, Sicilia. Puglia e Campania.

Ecco le motivazioni del conferimento delle bandiere con le 5 Vele:

Maremma Toscana – Comuni di Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica (Gr)

Solida terra di località a cinque vele che ha fatto, nel corso degli anni, del turismo ambientale il tratto distintivo del suo territorio. Grazie alla presenza di aree naturalisticamente eccezionali, come la Diaccia Botrona o la spiaggia di Cala Violina, sapientemente valorizzate dalla presenza del parco regionale della Maremma e dall’attività amministrativa di località come Castiglione della Pescaia che da tempo porta avanti politiche avanzate di gestione e promozione sostenibile del territorio. Da segnalare a questo proposito le azioni messe in campo quest’anno per la pulizia degli arenili, le nuove attrezzature per lavaggio e pulizia stradale, la riorganizzazione e il potenziamento delle postazioni di raccolta differenziata, il nuovo erogatore raccogli-cicche e l’utilizzo di stoviglie biodegradabili per gli stabilimenti balneari.

Costa d’Argento e Isola del Giglio . Comuni di Isola del Giglio, Capalbio, Orbetello, Magliano in Toscana e Monte Argentario (Gr)

Può rappresentare una sorta di porta d’ingresso meridionale al Santuario dei mammiferi marini. Si sviluppa quindi tra dune costiere, le spiagge ben curate del litorale di Capalbio e le limpide acque dell’isola del Giglio con un entroterra di straordinaria qualità. L’isola dell’arcipelago ha rapidamente recuperato sul fronte turistico dopo le stagioni segnate dalla presenza del relitto della Costa Concordia.

Cinque Vele sono andate ancora una volta al Lago dell’Accesa, nel Comune di Massa Marittima (Gr)