Il ministero autorizza l’importazione del parassitoide della Drosophila suzukii a fini sperimentali

Fondazione Edmund Mach: con il Ganaspis brasiliensis importante passo in avanti nella lotta contro il moscerino dei piccoli frutti

[21 Maggio 2020]

La Fondazione Edmund Mach (FEM) ha annunciato di aver ricevuto «L’autorizzazione dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all’introduzione di esemplari di Ganaspis brasiliensis ceppo G1 origine Tokio (Giappone) dal laboratorio dell’Università di California Berkeley – Insectary & Quarantine Facility, da destinare ad attività di sperimentazione in ambiente confinato e isolato soggetto a condizioni di “quarantena”».

La FEM spiega che, dopo essersi dotata delle necessarie strutture di quarantena ed aver ottenuto l’idoneità all’allevamento di specie aliene a fini sperimentali, è ora «nelle condizioni di poter ospitare quello che è ritenuto il più efficace parassitoide di Drosophila suzukii e finalmente dare avvio agli studi comportamentali che completeranno la valutazione del rischio così come previsto dal progetto “Lotta Biologica alle Specie Aliene” finanziato dalla Provincia autonoma di Trento».

E proprio l’assessore all’agricoltura della Provincia di Trento, Giulia Zanotelli, evidenzia che «A poche ore dalla notizia relativa ai primi lanci della vespa samurai, mi preme esprimere grande soddisfazione per il compimento di un ulteriore passo in avanti rispetto alla lotta biologica sulla Drosophila suzukii, grazie all’ottenimento dell’autorizzazione all’introduzione dell’antagonista naturale a fini sperimentali. Come già evidenziato, l’impegno e l’attenzione dell’Assessorato rispetto al monitoraggio e alle strategie di contrasto alle fitopatie prosegue in stretta sinergia con il prezioso e fondamentale lavoro della Fondazione Mach».

La FEM conclude spiegando che «Si tratterrà, quindi, di alcuni studi specifici su specie di drosofilidi autoctoni che andranno ad integrare le informazioni già prodotte da altri istituti di ricerca. Grazie infatti alla rete di collaborazioni internazionali intessuta dai suoi ricercatori, FEM ha già ora accesso agli studi per la valutazione del rischio predisposti per l’ottenimento dell’autorizzazione al rilascio di Ganaspis brasiliensis depositata negli Usa. La valutazione del rischio è il documento che deve accompagnare la domanda di autorizzazione al rilascio della specie aliena in natura».