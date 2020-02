Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano premiato dal Ministero dell’Ambiente per l’impegno nella conservazione della biodiversità

Legambiente: un riconoscimento anche per il Santuario delle Farfalle di Monte Perone e San Piero

[13 Febbraio 2020]

Lo scorso 6 febbraio a Roma il dott. Carlo Zaghi, da poco insediato come nuovo Direttore Generale per il Patrimonio Naturalistico presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha premiato il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Parco Nazionale del Circeo come parchi virtuosi, con una somma di circa € 30.000 ciascuno per aver attuato progetti importanti per la conservazione della biodiversità, coordinandoli in qualità di capofila e assicurando il pieno rispetto delle tempistiche del cronoprogramma assegnato ed essendosi registrato un efficace raggiungimento dei risultati sugli obiettivi posti con i progetti definiti nelle azioni delle Direttive. In particolare l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, in qualità di capofila, si è distinto per l’azione “Insetti di valore conservazionistico: presenza, status e interazione con specie di fitopatogeni” realizzando tra l’altro un intervento presso il percorso didattico Santuario delle Farfalle di San Piero, nel Comune di Campo dell’Elba.

«Un riconoscimento a livello nazionale per le buone pratiche nella ricerca e nella tutela delle risorse naturali – ha detto il Presidente del Parco Giampiero Sammuri – che ripaga il nostro impegno nelle attività di conservazione della natura e di perseguimento degli obiettivi dell’Agenza 2030 e della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

Soddisfatta anche Maria Frangioni, presidente di Legambiente Arcipelago Toscano: «E’ un riconoscimento anche del grande lavoro fatto dal team di biologi dell’Università di Firenze guidati da Leonardo Dapporto e delle iniziative realizzate negli anni passati da Legambiente con un gruppo internazionale di ricercatori che hanno portato le farfalle dell’Elba e dell’Arcipelago Toscano sulle pagine di prestigiose riviste scientifiche internazionali. Quello del Santuario delle Farfalle Ornella Casnati di Monte Perone e la sua estensione al giardino della Zerinthia Cassandra a San Piero è diventato un esempio di collaborazione tra scienziati, ambientalisti, cittadini, associazioni e Parco Nazionale. E’ qualcosa da continuare e migliorare, anche attraverso una nuova convenzione tra Parco, Università e Legambiente, e che ha fatto conoscere la splendida e unica biodiversità dell’Elba e delle nostre isole in tutto il mondo. L’appuntamento per festeggiare questo nuovo importante riconoscimento è con la Festa delle Farfalle a giugno».