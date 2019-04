Il ratto canguro ninja che sconfigge i serpenti a sonagli a super-calci (VIDEO)

I video che rivelano come il ratto canguro, apparentemente indifeso, combatte con micidiali crotali

[2 Aprile 2019]

Lo studio “Determinants of predation success: How to survive an attack from a rattlesnake” pubblicato sul Biological Journal of the Linnean Society da un team di biologi della San Diego State University guidato da Rulon Clark ha rivelato come il ratto canguro (Dipodomys merriami), apparentemente indifeso, riesca a battere e a sfuggire ai micidiali serpenti a sonagli. Utilizzando telecamere ad alta velocità il team californiano è riuscito a determinare come i ratti canguro del deserto riescono spesso a sventare gli attacchi dei serpenti attraverso una combinazione di tempi di reazione incredibilmente rapidi, incredibili salti e potenti calci inferti a mezz’aria ai crotali che sembrano già convinti di averli morsi.

I ricercatori sono stati in grado di documentare queste interazioni in natura utilizzando la radio telemetria per monitorare pazientemente il comportamento di caccia dei serpenti a sonagli e posizionare telecamere ad alta velocità in luoghi frequentati dai ratti canguro. I video che ripubblichiamo forniscono il primo sguardo dettagliato delle manovre fulminee che i ratti canguro mettono in atto per difendersi dai rapidi attacchi dei serpenti.

Come spiegano alla San Diego State University. «I video mostrano: La famosa velocità dei serpenti a sonagli; I topi di canguro che reagiscono rapidamente possono saltare via dal serpente; I ratti canguri che reagiscono lentamente possono riorientarsi a mezz’aria e calciare via i serpenti».

Questi potenti calci difensivi hanno risolto un mistero che aveva sconcertato il team di ricerca per anni. Infatti, precedenti del gruppo avevano dimostrato che i ratti canguri sembravano spesso uscire indenni dai morsi dei serpenti, ma non era chiaro come. Ma gli studi precedenti avevano utilizzato telecamere a bassa velocità e sembrava che i serpenti avessero colpito con successo la loro preda, ma i movimenti degli animali erano troppo sfuocati per vederli in dettaglio.

La nuova ricerca, realizzata in collaborazione con i ricercatori di UC Riverside e il Chiricahua Desert Museum, ha utilizzato telecamere con una velocità e una risoluzione molto più elevate e ha dimostrato che i ratti canguro hanno tempi di reazione da record e un’abilità di compiere acrobazie a mezz’aria precedentemente non documentata. «Ad esempio – spiegano i biologi – il filmato ad alta velocità ha rivelato che i ratti canguro usano la loro lunga coda per riorientare i loro corpi mentre saltano, posizionandosi così in modo ottimale sia per i calci difensivi che per l’atterraggio sulle loro zampe».

Per sostenere il loro prolungato studio, i ricercatori studenti hanno lanciato la campagna crowdfunding “NinjaRat” che ha come testimonial un ratto canguro cartone animato. Sperano che questi nuovi video suscitino interesse nell’opinione pubblica e nei fan dei ratti canguri disposti a donare qualche dollaro per arrivare a una comprensione più profonda di queste meravigliose creature. I donatori della possono ottenere l’accesso a video bonus aggiuntivi, adesivi NinjaRat e magliette NinjaRat.