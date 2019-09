Il tuo cane è più lupo o da compagnia? Per capirlo basta uno sguardo

Una ricerca delle Università di Pisa e Milano ha valutato il grado di dipendenza dal padrone di cane lupo cecoslovacco, pastore tedesco e labrador retriever

[23 Settembre 2019]

«Più ci guardano in viso e negli occhi per chiedere aiuto, più sono dipendenti da noi: gli scienziati lo chiamano “gazing behaviour”, ed è uno dei segnali che indicano la distanza evolutiva dei cani dal lupo». E’ di questo comportamento che si è occupato lo studio “ Wolf-like or dog-like? A comparison of gazing behaviour across three dog breeds tested in their familiar environments” pubblicato su Royal Society Open Science da un team di ricercatrici composta da Elisabetta Palagi, Veronica Maglieri ed Erica Tommasi dell’università di Pisa e da Emanuela Prato-Previde dell’università degli studi di Milano.

Confrontando alcune delle razze canine più note e diffuse,le ricercatrici hanno scoperto che «Il cane Lupo cecoslovacco è il più vicino alle razze canine antiche e primitive, e quindi al lupo, seguito dal pastore tedesco e dal labrador retriever».

Veronica Maglieri ed Erica Tommasi spiegano che «Quello che è emerso è che il gradiente di gazing behaviour ha il suo minimo nel cane lupo cecoslovacco e il suo massimo nel labrador retriever, mentre i pastori tedeschi si collocano a livello intermedio tra le altre due razze».

Durante i due anni di osservazioni comportamentali, i cani sono stati sottoposti al protocollo “Impossible Task”, che, spiegano ancora le ricercatrici, «Consiste nel mettere il soggetto davanti ad una situazione impossibile da risolvere (cibo non raggiungibile), per verificare se e come “chiede aiuto” attraverso lo sguardo, rivolgendosi allo sperimentatore o al proprietario. Nel corso dei test è emerso che i cani lupo cecoslovacchi lanciavano agli umani occhiate molto più fugaci e veloci, simili a quelle dei lupi, contrariamente agli altri due gruppi che invece dirigevano spesso sia lo sguardo che il muso verso i loro compagni uman»i.

Ma quando il team ha analizzato le preferenze di gazing le differenze di comportamento sono state ancora più evidenti: «I cani lupo cecoslovacchi preferivano infatti rivolgere lo sguardo verso le sperimentatrici, le uniche a manipolare la ricompensa, mettendo quindi in secondo piano il vincolo “affettivo” con il padrone, mentre per i pastori tedeschi prevaleva comunque il legame con il proprietario. Nessuna preferenza è stata rilevata invece per i labrador retriever, che guardavano a lungo e indifferentemente verso entrambi i soggetti umani».

La Palagi conclude. «Il Cane Lupo Cecoslovacco, per la sua recente e meno intensa selezione artificiale è una razza più antica e primitiva, geneticamente più vicina al lupo, e meno orientata verso l’essere umano rispetto a razze che sono andate incontro a una maggiore selezione da parte dell’uomo come il Labrador Retriever».