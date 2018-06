La consegna domattina a Pomarance

Il vapore che spegne gli incendi: dal Fondo geotermico due mezzi per i Vigili del fuoco

Un intervento contro i roghi boschivi che minacciano la Toscana. Martignoni: «Non ne beneficiano solo i Comuni geotermici in senso stretto, ma anche altri territori»

[22 giugno 2018]

La coltivazione della risorsa geotermica – o meglio i contributi spettanti agli enti locali a seguito della produzione geotermoelettrica, il cosiddetto “Fondo geotermico” – ha consentito l’acquisto di due mezzi pickup debitamente attrezzati per scopi antincendio, che domani a Pomarance verranno consegnati ai Vigili del fuoco. Si tratta di mezzi acquistati dal CoSviG (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche), offrendo un concreto contributo alla lotta contro la piaga degli incendi boschivi, che ogni anno affligge la nostra Regione, soprattutto durante l’estate.

Come mostra la cronaca gli incendi sono una minaccia concreta per il nostro territorio, sempre più acuta sotto la spinta dei cambiamenti climatici. Basti pensare che lo scorso anno in un solo mese – dalla metà di giugno a quella di luglio – sono bruciati in Italia tanti boschi quanti nell’intero 2016 (o meglio, il 93,8%). Del resto la stessa Regione Toscana già dal 2007 ha ritenuto necessario investire in una vera e propria struttura – Centro regionale per l’addestramento La Pineta di Tocchi – per formare tutto il personale che opera in ambito regionale negli antincendi boschivi, per garantirne la sicurezza, assicurare l’efficacia degli interventi e favorire l’integrazione funzionale e organizzativa tra le varie strutture operative dislocate sul territorio e che rappresenta, ad oggi, una vera e propria eccellenza a livello nazionale.

Una vera e propria guerra che viene combattuta ogni estate, che – oltre a moltissimi ettari boscati – lascia sul campo anche numerose vittime, e che vede in prima linea schierate le stesse Amministrazioni Locali, attraverso la stipula di convenzioni per la vigilanza antincendio e la manutenzione boschiva per garantire prevenzione e tempestività negli interventi.

Le aree geotermiche, in questo senso, non sono state da meno, cercando anche di andare oltre. In particolare, i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Montecatini Val di Cecina, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance e Radicondoli, hanno deciso di destinare una quota dei fondi derivanti dalla produzione geotermoelettrica – il cosiddetto Fondo geotermico – e, d’accordo anche con il Comune di Monteverdi Marittimo, hanno dato mandato a CoSviG per l’acquisto di due pickup attrezzati per scopi antincendio da cedere in comodato d’uso gratuito l’uno al Comando Provinciale di Siena e l’altro al Comando Provinciale di Pisa, sede distaccata di Saline di Volterra.

«È importante evidenziare come questa, pur essendo realizzata grazie ai contributi derivanti dalla produzione geotermica, non è un’iniziativa circoscritta e di cui beneficiano solo i Comuni geotermici in senso stretto, ma anche altri territori, in un vero e proprio progetto che investe un’area molto più vasta – spiega il sindaco di Pomarance, Loris Martignoni – Ambiti vicini che ogni anno, proprio come noi, si trovano a dover intraprendere una vera e propria battaglia contro il fuoco».

Una battaglia con dei costi economici importanti, e che abbisogna di adeguate risorse per essere combattuta al meglio. «Anche l’anno passato – ricorda Martignoni – abbiamo dovuto dismettere dei mezzi antincendio, e quindi, con la preziosa partnership degli altri Comuni coinvolti nel progetto e di CoSviG, quest’anno abbiamo deciso di ampliare l’usuale progetto a favore del mondo dell’assistenza e della protezione civile, acquisendo dei mezzi antincendio da concedere in comodato ai Vigili del fuoco con un intervento economico importante da parte di tutti».

I due mezzi verranno consegnati ufficialmente a Pomarance, in piazza S.Anna a partire dalle ore 10.00 di domani, sabato 23 giugno, durante quella che si preannuncia una vera e propria festa e che vedrà la presenza – oltre alle locali autorità – anche del capo del corpo nazionale di Vigili del fuoco. Oltre al concerto della Filarmonica “G.Puccini” e della Banda del corpo nazionale dei Vigili del fuoco verrà infatti effettuata una spettacolare dimostrazione tecnico operativa delle attività dei Vigili, per apprendere qualcosa di più sul loro ruolo e toccare con mano i mezzi operativi.

L. A.