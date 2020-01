Il virus mortale dell’encefalite che salta dal toporagno all’uomo

Gli scienziati identificano altri 8 decessi per il virus della malattia di Borna e dicono che potrebbe aver causato encefaliti passate inosservate per decenni

[10 Gennaio 2020]

Finora i Bornavirus sono stati identificati in diversi animali: rettili, uccelli e mammiferi. Nel 2015 è stato chiaramente dimostrato un potenziale zoonotico per un Bornavirus: il variegated squirrel bornavirus 1, VSBV-1, trovato nello dello scoiattolo variegato (Sciurus variegatoides) e che ha causato un’infiammazione cerebrale mortale in 4 persone. Attualmente non è noto quanto questo virus sia diffuso e in quali specie animali sia distribuito, da dove provenga e quali proprietà abbia. Quindi, il rischio per l’uomo può essere stimato solo approssimativamente.

Ora lo studio “Zoonotic spillover infections with Borna disease virus 1 leading to fatal human encephalitis, 1999–2019: an epidemiological investigation”, pubblicato su The Lancet Infectious Diseases da un team di ricercatori tedeschi dello Zoonotic Bornavirus Consortium (ZooBoCo), ha confermato per la prima volta un potenziale zoonotico per il virus “classico” della malattia di Borna 1 (BoDV-1) e che ha un serbatoio naturale di infezione in un minuscolo toporagno: la crocidura bicolore (Crocidura leucodon) lunga 64 – 89 millimetri e che pesa da 7 a 13 grammi. Questo virus, è stato anche rilevato nell’encefalite umana mortale. Finora, sono stati rilevati 14 casi in Baviera tra il 1999 e il 2019.

Per realizzare questo studio hanno collaborato i team di ricerca delle università di Ratisbona, Monaco, Giessen e Friburgo, il Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine di Amburgo e il FLI e i ricercatori spiegano che «Il BoDV-1, che è stato a lungo noto come l’agente causante la malattia di Borna nei cavalli, nelle pecore e in altri mammiferi, è stato identificato per la prima volta come causa di una grave encefalite umana nel 2018. Nell’ambito dell’attuale studio, la presenza del virus potrebbe essere confermata sia nei casi attuali che in quelli archiviati. Il caso noto più recente si è verificato alla fine del 2019.

Il serbatoio dell’agente patogeno è la crocidura bicolore e secondo lo studio, «Nella maggior parte dei casi si può ipotizzare un’infezione attraverso il contatto con un toporagno infetto o i suoi escrementi. Tuttavia, l’esatta via di trasmissione è ancora sconosciuta. In base alle conoscenze attuali, le trasmissioni naturali da uomo a uomo, da cavallo a cavallo o da cavallo a uomo possono essere escluse».

I risultati dei gruppi di ricerca che hanno collaborato e dei medici curanti degli ospedali bavaresi chiariscono che «BoDV-1 è un virus con un tasso di mortalità molto elevato. Tuttavia, si stima che il numero assoluto di infezioni e quindi il rischio di infezione sia molto basso. Non è stato osservato un aumento del numero di casi negli ultimi anni. Tuttavia, non è chiaro se vi siano più casi che non sono stati ancora diagnosticati».

Per avere maggiori dati sulle infezioni nell’uomo, a partire da marzo in Germania è stata introdotta la notifica obbligatoria delle infezioni da BoDV-1. Martin Beer, capo dell’Istituto di virologia diagnostica della FLI, sottolinea che «E’ importante che in particolare i casi poco chiari di encefalite nelle regioni in cui si verifica la BoDV-1 siano studiati per la presenza del virus».

Le crocidure bicolori con infezione da BoDV-1 vivono in Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein, ma non è chiaro come il virus salti dai toporagni all’uomo. Oltre a febbre e forti mal di testa, la malattia si manifesta con gravi sintomi neurologici come disturbi del linguaggio e dell’andatura e porta al coma in pochi giorni o poche settimane. Nei nuovi casi, la situazione è deteriorata rapidamente dopo il ricovero dei pazienti in ospedale, portando a coma profondo e morte. Tutti e gli 8 pazienti sono deceduti entro 16 – 57 giorni dal ricovero.

Sebbene non esista un trattamento provato, gli autori del nuovo studio suggeriscono che negli ospedali si dovrebbe testate più spesso la presenza di BoDV-1 più spesso, in modo da poter stabilire la reale entità dell’infezione nell’uomo: «Testare la sua presenza in tutti i pazienti affetti da disordini del sistema nervoso centrale o periferico in rapida evoluzione in cui la causa è sconosciuta e in cui il paziente potrebbe essere entrato in contatto con l’ospite infetto, la crocidura bicolore».

Inoltre, i ricercatori dicono di non poter escludere che il BoDV-1 potrebbe essere alla base di casi più lievi di encefalite, soprattutto nelle regioni dell’Europa centrale dove in natura ci sono certamente animali infetti. Le principali aree a rischio sono la Baviera, la Turingia, la Sassonia-Anhalt e parti dei Lander confinanti.

Si pensava che il Bornavirus potesse avere un ruolo nei disturbi psichiatrici, come la depressione o la schizofrenia, ma fino a quando il virus non è stato segnalato in quattro casi nel 2018, i suoi collegamenti con l’encefalite inspiegabile erano stati studiati raramente. Martin Beer del Friedrich-Loeffler-Institut, evidenzia che «I nostri test portano il numero totale di casi segnalati di virus della malattia di Borna umana nella Germania meridionale ad almeno 14, quindi è ancora relativamente raro in numeri assoluti, ma dietro potrebbe esserci una proporzione maggiore di casi inspiegabili di encefalite da grave a fatale. Solo ulteriori test su pazienti con encefalite grave o addirittura mortale lo scopriranno e una diagnosi precoce potrebbe essere possibile utilizzando campioni di fluido sierico e cerebrospinale di pazienti viventi»

Per realizzare il nuovo studio, i ricercatori hanno analizzato il tessuto cerebrale di pazienti morti con encefalite ritenuti causati da un virus che non era stato identificato. Allo ZooBoCo spiegano ancora: «I campioni sono stati sottoposti a diagnosi tra il 1995 e il 2018. Gli autori hanno analizzato i segnali genetici del virus della malattia di Borna. Quando sono state rilevate sequenze di BoDV-1, le hanno confrontate con sequenze geniche di toporagni e di animali da allevamento, come cavalli e pecore, accidentalmente infettati dal virus. In 28 pazienti, la causa dell’encefalite era sconosciuta e 9 di questi pazienti sono deceduti. 6 di quelli che sono morti sono stati recentemente diagnosticati con BoDV-1 e altri due casi sono stati identificati in modo indipendente durante la diagnostica su campioni di autopsia cerebrale. Al contrario, a nessun paziente sopravvissuto è stato diagnosticato il virus. Tuttavia, gli scienziati osservano che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se potrebbe anche essere dietro i casi più lievi di infiammazione cerebrale».

Barbara Schmidt, dell’ospedale universitario di Ratisbona, aggiunge: «I nostri risultati indicano che l’infezione da virus della malattia di Borna deve essere considerata una malattia umana grave e potenzialmente letale trasmessa da un serbatoio nella fauna selvatica. Tuttavia, non è una malattia emergente di recente, ma sembra che si sia verificata inosservata nell’uomo da almeno decenni e potrebbe aver causato altri casi inspiegabili di encefalite nelle regioni in cui il virus è endemico nelle popolazioni di toporagni ospiti»,

I ricercatori fanno notare che un limite del loro studio è che non sono stati in grado di stabilire una via esatta di trasmissione dai toporagni agli esseri umani, ma hanno analizzato le informazioni disponibili su 14 pazienti e hanno scoperto che «Per la maggior parte dei pazienti sono stati segnalati contatti con animali, residenti in aree rurali o suburbane, lavori agricoli e altre attività all’aperto. In almeno sette casi, è stato segnalato uno stretto contatto con i gatti. Quando i gatti cacciano, potrebbero portare toporagni nelle loro case, esponendo a un contatto con loro gli esseri umani. Le sequenze geniche di BoDV-1 in tutti e otto i nuovi casi erano diverse l’una dall’altra e corrispondevano a sequenze geniche di toporagni o cavalli localmente infetti, suggerendo che l’infezione dal serbatoio della fauna selvatica ospite si era verificata ogni volta in modo indipendente».