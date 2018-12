Il Wwf al governo: «Si firmi il decreto per il varo del Parco Nazionale della Costa Teatina»

Renzi, Gentiloni e Conte non hanno mai risposto alle lettere degli ambientalisti

[14 dicembre 2018]

Il Wwf aveva già scritto a Matteo Renzi e a Paolo Gentiloni quando erano presidenti del Consiglio, poi a Giuseppe Conte per chiedere l’istituzione effettiva del Parco Nazionale della Costa Teatina, inutilmente atteso ormai da quasi un ventennio, ma non è servito a nulla. Però il Wwf Abruzzo non si arrende e Il delegato regionale Luciano Di Tizio oggi ha inviato una lettera ai senatori e ai deputati eletti in Abruzzo «per chiedere di attivarsi per l’immediata chiusura della procedura istitutiva del Parco Nazionale della Costa Teatina, con l’invio alla firma della Presidenza della Repubblica della proposta di Decreto sviluppata sulle indicazioni del lavoro del Commissario ad acta».

La nota del Wwf Abruzzo ripercorre gli argomenti già affrontati nelle lettere inviate in precedenza, alcune anche insieme ad altre associazioni, ai tre presidenti del consiglio che si sono succeduti negli ultimi anni: il 24 febbraio 2016 a Renzi, il 14 aprile 2017 a Gentiloni e il 5 giugno 2018 a Conte e sottolinea che «In tutte queste lettere si ricordava il lunghissimo iter della Costa Teatina, individuata come area prioritaria per la creazione di un Parco già nel 1997 (Legge n. 344/97), istituita come Parco Nazionale nel 2001 (Legge n. 93/2001), perimetrata da un commissario ad acta nominato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2014) proprio per superare l’inedia del Ministero dell’Ambiente e degli enti locali. Il commissario Giuseppe De Dominicis, in meno di un anno ha completato il proprio compito trasmettendo in tre note consecutive (1 e 4 giugno e 24 luglio 2015) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perimetrazione, zonazione e relativa disciplina di tutela, documenti che da allora evidentemente sono rimasti assurdamente chiusi in un cassetto».

Di Tizio conclude ricordando che «In una procedura commissariale – non sono possibili interventi da parte di terzi, per cui il successivo tentativo fuori tempo massimo della Giunta regionale (Deliberazione n. 27 del 26.01.2016) di disegnare una propria perimetrazione, oltre che discutibile nei contenuti, non ha alcun valore sul piano giuridico e non se ne può tenere conto. A questo punto chiedo ai parlamentari eletti in Abruzzo di sollecitare la chiusura del provvedimento: dovrebbe essere un atto scontato e invece la questione rimane assurdamente nel limbo. Capisco bene che ci sono, in questo delicato momento del Paese, importanti problemi da affrontare. La nascita del Parco Nazionale della Costa Teatina tuttavia è in coda da 17 anni e da 3 non ha bisogno d’altro che di una firma sul decreto di perimetrazione. Si può fare in pochi giorni, dando una risposta concreta a un territorio e contribuendo alla salvaguardia di un tratto di costa tra i più belli dell’Adriatico».