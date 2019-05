In Europa la stagione degli incendi boschivi è iniziata prima

Ad aprile superficie record percorsa dagli incendi. L’Ue si mobilita

[20 Maggio 2019]

Alla fine di aprile l’European Forest Fire Information System (Effis) aveva già registrato 1.233 incendi boschivi da circa 30 ettari, poco più del totale dell’intero 2018 (1.192 incendi) e quasi 11 volte superiore alla media decennale per questo periodo dell’anno (115 incendi). Gli esperti sottolineano che «Con oltre 250.000 ettari di territorio bruciati in Europa, la stagione degli incendi di quest’anno è iniziata presto e ha già superato i 181.000 ettari bruciati durante l’intera stagione degli incendi del 2018».

L’Effis fornisce le informazioni più aggiornate sul pericolo di incendi e sugli impatti del fuoco nell’Ue, con gli ultimi dati per identificare l’evoluzione e le tendenze degli incendi. Aiutando così le autorità a monitorare gli incendi e reagire efficacemente quando si verifica un’emergenza. I dati Effis per il 2019 dimostrano che, dalla Norvegia alla Spagna, dal Regno Unito alla Romania, il numero e la gravità degli incendi osservati all’inizio di quest’anno «sono stati drasticamente diversi da quelli dei decenni precedenti».

Il rapporto finale ” Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2018″, che includerà le statistiche nazionali di tutti i Paesi che contribuiscono all’Effis, è previsto entro la fine dell’anno, ma il 2018 advance report dell’Effis mostra già una tendenza ad incendi boschivi più intensi che si verificano durante un periodo più lungo dell’anno. Si registra anche un’espansione delle aree a rischio in Paesi come Svezia, Lettonia, Germania e Regno Unito nei quali gli incendi non erano così comuni in passato, trend confermato dalgli incendi scoppiati anche quest’anno.

Gli scienziati del Joint Research Centre (Jrc) che hanno redatto il rapporto hanno anche studiato i fattori che influenzano il pericolo di incendi in tutto il continente e i loro costi e pericoli.

Effis fa parte del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Ue, che fornisce monitoraggio ambientale di alta qualità, gestione delle emergenze e sostegno alla sicurezza frontaliera e marittima. Mentre nell’estate del 2018 gli incendi imperversavano in tutta Europa, sia i servizi Effis che i servizi di mappatura rapida fornivano informazioni fondamentali per aiutare gli interventi di emergenza. Per rafforzare la risposta collettiva dell’Ue ai disastri come i grandi incendi, recentemente è entrata in vigore la rescEU, un’iniziativa che migliora il meccanismo di protezione civile dell’Ue con una migliore riserva di dotazione di mezzi, compresi aerei ed elicotteri antincendio, e che promuove al contempo misure di prevenzione e preparazione alle catastrofi. Per garantire che l’Europa sia pronta per la stagione degli incendi boschivi di quest’anno, la nuova legislazione prevede una fase di transizione durante la quale i Paesi partecipanti possono ottenere finanziamenti in cambio della messa a disposizione dell’Ue dei propri mezzi antincendio.