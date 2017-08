In Gran Bretagna scoperto un nuovo serpente

Vive anche in Svizzera, Italia centro-settentrionale e Francia, ed è stato avvistato anche nella Germania occidentale

[8 agosto 2017]

Gli scienziati tedeschi del Senckenberg Forschunginstitut di Francoforte dicono che alcune delle bisce che vivono in Gran Bretagna non sono le comuni bisce dal collare (Natrix natrix) ma in realtà quella che veniva chiamata biscia dell’erba un’altra specie: la Natrix helvetica.

Prima, si pensava che la biscia dal collare fosse una sola specie con diverse sottospecie che sembrano leggermente diverse, ora si è scoperto che la Gran Bretagna ha un’altra specie di serpente che si va ad aggiungere alle altre 3 conosciute e che comprendono anche .

Gli altri nativi del Regno Unito sono il colubro liscio (Coronella austriaca) e il marasso (Vipera Berus).

Le bisce, come le altre specie di serpenti, in Gran Bretagna sono protette dal Wildlife and Countryside Act e quindi ferirle o ucciderle è un reato.

Entrambe le specie di bisce si trovano nelle pianure meridionali dell’Inghilterra e possono arrivare a superare il metro di lunghezza. Vivono vicino all’acqua e mangiano prevalentemente anfibi e piccoli mammiferi.

Natrix helvetica si distingue da Natrix natrix si per la colorazione della livrea che per la colorazione meno brillante del collare. Natrix helvetica presenta lungo tutto il corpo delle strisce nere, che sono a malapena visibili nella biscia dal collare.

Il nuovo serpente della Gran Bretagna vive anche in Svizzera, Italia centro-settentrionale e Francia ed è stato avvistato anche nella Germania occidentale.

Per scoprire il nuovo serpente britannico, i ricercatori del Senckenberg Forschunginstitut hanno condotto uno studio genetico su più di 1.600 bisce e il capo del team tedesco, Uwe Fritz ha detto a BBC News: «Abbiamo scoperto che la biscia dell’erba, precedentemente considerata una sottospecie, è in realtà una specie distinta. Adesso dobbiamo prestare molta attenzione a quali specie di bisce sono coinvolte per poter valutare caso per caso se una di loro possa essere più minacciata di quanto si pensasse precedentemente».