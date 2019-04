Inaugurato a Vergemoli il Sentiero del Lupo delle Alpi Apuane (VIDEO)

Un percorso ad anello di 13 Km e la “Tana del Lupo” nell’ ex chiesetta sconsacrata

[5 Aprile 2019]

Il “Sentiero del Lupo” è un nuovo percorso di valorizzazione della Val di Turrite, la “Valle del Lupo” nel Comune di Fabbriche Di Vergemoli (LU), fortemente voluto dall’ amministrazione comunale si Michele Giannini e inaugurato oggi 5 aprile 2019 con la collaborazione del Parco delle Alpi Apuane e dell’Ecomuseo delle Alpi Apuane, con l’idea di potenziare lo sviluppo turistico della valle utilizzando come volano la preziosa presenza di questo carnivoro, ritornato da pochi anni nelle Apuane dopo oltre un secolo di assenza.

Il Sentiero si dipana lungo un percorso ad anello di 13 Km con partenza dai “Mulini” lungo il torrente Turrite Cava alla confluenza con il Rio Silvano, passando da Vallico Sotto e Vallico Sopra, fino ad arrivare all’alpeggio di San Luigi per poi ritornare a Fabbriche di Vallico. Lungo il percorso è stata installata una cartellonistica, curata da Paola Fazzi e Marco Lucchesi, biologi che collaborano con il Parco, tematizzata sul lupo in cui viene descritta la biologia ed ecologia della specie, le sue prede, e le peculiarità dell’ambiente naturale e rurale che caratterizza l’area.

E’ stata allestita anche un’aula didattica, la “Tana del Lupo”, nell’ ex chiesetta sconsacrata dell’alpeggio di San Luigi, che può essere visitata ed utilizzata come punto informativo, previa richiesta delle chiavi.

All’interno, insieme ad statua rappresentante un lupo dello scultore barghigiano Luigi Paolini, sono stati realizzati pannelli sul Parco, sul predatore e sulla pastorizia, sottolineando inoltre l’importanza delle attività zootecniche per il mantenimento dell’ambiente, insieme a regole di comportamento per i fruitori del territorio volte a permettere una convivenza pacifica con il lupo, perché è solo tramite la conoscenza che si possono contrastare pregiudizi e paure.

Lo sviluppo sostenibile del territorio parte anche da questo.

Per informazioni: Comune di Fabbriche di Vergemoli Tel. 0583 761944