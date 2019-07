Inaugurato il Kids Adventure Park promosso dal Parco Regionale delle Alpi Apuane

Equi Terme sempre più Capitale del turismo attivo nei Parchi

[4 Luglio 2019]

Oggi nel borgo apuano-lunigianese di Equi Terme è stato inaugurato il Kids Adventure Park, un’area ludica e didattica per divertirsi e allo stesso tempo apprendere le tecniche per muoversi in sicurezza in montagna, promossa dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in collaborazione con Comune di Fivizzano e Coop. AlterEco.

Il presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Sindaco di Fivizzano hanno tagliato il nastro e dato il via alle attività dimostrative dei percorsi acrobatici per bambini e ragazzi e della palestra di arrampicata. Iniziativa pubblica e gratuita

Nel piccolo parco adiacente al Centro Viste il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha installato attrezzature per imparare divertendosi i rudimenti di alcune tecniche alpinistiche. I bambini fino ad un’altezza di 1,40 metri potranno cimentarsi in diversi “atelier”: Tirolesi, passerelle a pioli, ponti mobili, reti d’arrampicata, scale a pappagallo, ecc..

Anche per adulti, invece, la palestra artificiale di arrampicata (free climbing) è a disposizione nell’area che ha assunto la caratteristica di “‘Kids Adventure Park”. I fortunati ‘collaudatori’ sono i bambini tra gli 8 e il 12 anni del Soggiorno estivo nei Parchi “la Mappa del Tesoro” organizzato da Legambiente con il contributo della Regione Toscana e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Il Kids Adventure Park questa estate sarà gestito dalla Cooperativa AlterEco in modo integrato insieme al Centro Visite del Parco/ApuanGeoLab ed al Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi, che offre grotte turistiche, musei archeologici, zipline, speleo avventura e noleggio di e-bike.

Equi Terme quindi, per quantità e qualità dei servizi che è in grado di offrire, si può oggi definire la ‘capitale’ della Lunigiana e delle Alpi Apuane del turismo outdoor in natura con attenzione anche agli aspetti di educazione ambientale.