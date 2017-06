Incendi dolosi nelle Valli del Mincio, strage di giovani uccelli protetti

Il Parco: Danno ambientale e criminale, 12 ore per domare le fiamme

[5 giugno 2017]

Dal 2 giugno fino al primo pomeriggio del 3 giugno, gli incendi dolosi appiccati nella Riserva Naturale delle Valli del Mincio hanno incenerito 10 – 15 ettari. Oggi il Parco del Mincio, insieme ai Carabinieri locali presenterà denuncia alla Procura della Repubblica e il responsabile Vigilanza del Parco, sottolinea: «Non sono stati effettuati rilievi ma dall’elicottero si vede che l’area è estesa: certo più di 10 ettari, forse anche 15».

Come spiega Il Parco del Mincio sono state « Mobilitate Squadre di vigili del fuoco, personale del servizio di vigilanza del Parco, Guardie ecologiche volontarie e un dispiego di mezzi, incluso l’elicottero del servizio antincendio boschivo della Regione che in un’ora ha effettuato 45 lanci da 500 metri cubi d’acqua ciascuno, prima di vincere i roghi».

Al Parco evidenziano che il danno ambientale e per la biodiversità è stato enorme: «Non era mai accaduto che i promani si mettessero in azione in una stagione così avanzata: tutti gli uccelli delle Valli hanno già i giovani e il danno è incalcolabile: «Il canneto è la casa di moltissime specie di uccelli, fauna comune ma anche protetta: le Valli sono una riserva naturale e anche un sito comunitario di protezione per l’avifauna. Aironi rossi, Falco di palude, Svasso maggiore, gallinelle, folaghe e tutti gli anatidi (quest’anno anche il Canapiglia) e tutti i piccoli passeriformi del canneto, cigno reale: ogni specie a inizio giugno ha già i giovani, pluri-fotografati proprio in questi giorni da molti fotografi appassionati e dilettanti. Ecco, quelle famiglie non ci saranno più: se gli adulti sono forse riusciti a fuggire, per i piccoli inesperti gli ornitologi sono certi che no, loro non ce l’hanno fatta. Solo quando la temperatura sarà scesa e si potrà effettuare una ricognizione forse si potranno trovare tracce.L’incendio è divampato vicino alla terra ferma, ha anche sfiorato un bosco e alcune abitazioni: oltre agli uccelli e stata un disastro per piccoli mammiferi (ricci, scoiattolo rosso ad esempio) e anfibi e poteva esserlo anche per l’uomo».

Il presidente del Parco del Mincio, Maurizio Pellizzer, non ha dubbi: «A causare tutto questo sono invece stati pochi delinquenti. Una o due persone che con un barchino hanno innescato il fuoco in più punti. Già in passato in quello stesso punto si era verificato un incendio doloso: forse quell’area sta a cuore a qualcuno, mi auguro che lo individuino e che possa rispondere del reato penale che ha commesso e del grave danno ambientale provocato: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato».

Pellizzer conclude ricordando che «La palude ha una sua vita e suoi cicli naturali, che l’uomo ha sempre aiutato a compiersi. Quando la canna veniva raccolta e si bruciavano le stoppie con il debbio, i roghi avvenivano in inverno perché chi vive nelle Valli sa che poi spunta la nuova vegetazione e la gestione attiva dei canneti aveva consolidate regole di rispetto dell’habitat. Poi c’è stato l’abbandono dei canneti, non più coltivati e il divieto europeo alle bruciature. Ciclicamente i piromani si sono accaniti più o meno ogni anno ma mai si erano spinti a dar fuoco alla Valle a inizio giugno. Un comportamento che dovrebbe suscitare lo sdegno di tutti i residenti».