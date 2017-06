Individuate 5 nuove Zone speciali di conservazione nella Provincia autonoma di Bolzano

[6 giugno 2017]

di

Eleonora Santucci

Sono cinque le nuove Zone speciali di conservazione (Zsc) della regione biogeografica alpina nella Provincia autonoma di Bolzano. Si tratta dell’Ultimo-Solda, l’Ortles Monte Malaccio e l’Alpe di Cavallaccio – situati nel Parco nazionale dello Stelvio –, dei Prati aridi rocciosi Agums e dei Prati aridi rocciosi S. Ottilia.

Le aree sono state designate con decreto del ministero dell’Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri. Il decreto determina le misure di conservazione, gli obblighi, i criteri di gestione da seguire per la tutela delle Zsc. Quindi individua le misure di conservazione e quelle necessarie per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. Il tutto conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e proporzionalmente alla misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative.

Le misure di conservazione per le Zsc andranno a integrare quelle di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti dato che si tratta di aree naturali protette di rilievo nazionale e provinciale.

Le misure potranno essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l’integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro lo stesso termine la Regione provvede ad assicurare l’allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, la rete europea composta dei Siti di importanza comunitaria. Natura 2000 è stata istituita dalla direttiva habitat che si propone di proteggere direttamente le aree naturali e le specie che qui si trovano.

Il territorio dell’Unione Europea, infatti, è suddiviso in nove regioni biogeografiche (boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero) in base a determinate caratteristiche ecologiche omogenee.