Jova beach party al Lido degli Estensi, ambientalisti e scienziati: spostatelo a settembre

Lettera al sindaco di Comacchio: a rischio la nidificazione del fratino e il sistema dunale embrionale.

[17 Giugno 2019]

Nella serata del 13 Giugno si è tenuto un incontro tecnico di presentazione della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) per l’evento Jova beach party – patrocinato dal Wwf Italia – che si svolgerà a Lido degli estensi (Comacchio) il 20 agosto. Lo studio di Incidenza è stato redatto e illustrato dall’istituto Delta Ecologia Applicata di Ferrara, ma non ha convinto le organizzazioni ambientaliste e scientifiche presenti all’incontro che hanno confermato la loro contrarietà, «Pur considerando che lo studio raccoglieva alcune perplessità e considerazioni sull’opportunità di svolgere l’evento in oggetto».

Come ricorda Marino Rizzati, presidente del circolo Legambiente Delta del Po di Comacchio in una lettera inviata al sindaco di Comacchio, «Le organizzazioni ambientaliste e scientifiche non concordano e quindi restano contrarie all’utilizzo dell’area dunale presente a fianco del porto canale di Porto Garibaldi, al Lido degli Estensi. Abbiamo chiesto di spostare l’evento in Settembre e di individuare un’altra località. Sono state ipotizzate due aree: l’area di spiaggia libera a fianco del canale adduttore alle valli “Logonovo” che attualmente ospita il deposito della sabbia per i ripascimenti sulla costa; l’altra proposta ipotizzata sarebbe di utilizzare l’area di spiaggia di due o tre stabilimenti balneari al Lido di Spina, alle spalle del campeggio Mare e Pineta, sempre programmando l’evento in Settembre».

La contrarietà al concerto del 20 agosto di Jovanotti da parte dalle associazioni ambientaliste e scientifiche deriva dal fatto che «Nell’area del Lido degli Estensi è ancora in atto la nidificazione del Fratino, una specie protetta in quanto inserita nell’elenco delle specie in via d’estinzione». Legambiente Delta del Po di Comacchio fa presente che «il 31.03.2019, l’associazione scientifica Asoer aveva comunicato al Comune segnalando la presenza di coppie nidificanti e chiedeva la recinzione dell’area per favorirne la nidificazione» (vedi allegati).

La contrarietà si completa con la constatazione che «L’area interessata all’evento, è un’area dunale L’area ha dimensioni di circa 5,7 ettari suddivisi in: 1/3 sono dune adulte-grigie-stabili; 1/3 sono dune in evoluzione-embrionali; 1/3 è arenile e battigia. Il palco per svolgere l’evento prevede la livellazione delle dune in evoluzione-embrionali. Inoltre per la posa dei cavi è previsto uno scavo per posizionarli. Certo, gli organizzatori prevedono di lasciare l’area meglio di prima. Ma in un’area dunale non è previsto alcun livellamento o scavo seppur superficiale».

Per questo Legambiente chiede al sindacio di Comacchio, anche in qualità anche di presidente dell’Ente Parco del Delta del Po, «un incontro per evidenziare le criticità per l’uso dell’area di spiaggia-dune del Lido degli Estensi ed illustrarle le opzioni per spostare l’evento in altra area e da svolgere nel mese di Settembre».

Alla lettera Rizzati allega anche «le osservazioni scritte che alcune associazioni ambientaliste e scientifiche hanno chiesto di allegare allo studio della Vinca quali motivazioni contrarie all’uso della spiaggia libera del Lido degli Estensi».