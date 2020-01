La betoniera arrugginita nel Parco Nazionale

Legambiente scrive a Comune di campo nell'Elba e Parco dell'arcipelago Toscano: toglietela dalla Zona B dell’Area protetta

[23 Gennaio 2020]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Nei giorni scorsi Legambiente Arcipelago Toscano ha ricevuto una segnalazione: «Vi contatto perché passeggiando tra Fetovaia e Pomonte in un sentiero sotto la strada ho visto in un cespuglio una betoniera arrugginita buttata di seguito vi allego le foto spero che riusciate a fare qualcosa in merito».

Dopo aver raccolto indicazioni più precise, gli ambientalisti hanno scritto al Comune di Campo nell’Elba, al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e all’ESa spiegando che «La segnalazione riguarda una betoniera da cantiere abbandonata nella macchia mediterranea sotto strada al sentiero che costeggia la strada provinciale Anello Occidentale, più o meno all’altezza della spiaggetta dell’Ogliera, nei pressi di Pomonte (Comune di Campo nell’Elba) e in Zona B – riserva generale orientata del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e Zona di protezione speciale (ZPS – Direttiva Uccelli) e Zona speciale di conservazione (ZSC – Direttiva Habitat) di Monte Capanne – Promontorio dell’Enfola».

Nella segnalazione, il Cigno Verde isolano evidenzia che «Dato il volume e il peso del macchinario abbandonato e il suo pessimo stato di conservazione non è possibile procedere a un’operazione di volontariato per il suo recupero, si invitano quindi le SS.VV. a intervenire per eliminare questa bruttura inquinante e pericolosa da un’area protetta e frequentata da numerosi escursionisti. Contando su un pronto intervento, ci rendiamo disponibili per eventuali iniziative di volontariato per la rimozione di rifiuti nell’area, negli anni passati già interessata dalle pulizie costiere di “Vele Spiegate” di Legambiente e Diversamente Marinai realizzate in collaborazione con il PNAT».