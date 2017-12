La biodiversità che scorre

Un video per raccontare l’importanza della connessione ecologica in Provincia di Varese e l’impegno della comunità nel preservare il proprio territorio

[11 dicembre 2017]

La diversità biologica, o biodiversità, è la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra: una moltitudine di animali, vegetali e microrganismi che interagiscono tra loro e ci forniscono cibo, medicine, materiale da costruzione; purificano l’acqua e l’aria e sostengono anche la nostra identità culturale e spirituale.

Proteggere questo grande organismo che connette ogni essere vivente all’altro è indispensabile, perché anche noi ne siamo parte. A cominciare dagli ambienti acquatici, tra gli ecosistemi più minacciati del pianeta.

Il video “La biodiversità che scorre”, realizzato da Istituto Oikos Onlus, aiuta a comprendere perché laghi, stagni e fiumi siano ambienti fondamentali per la sopravvivenza di moltissime specie e, quindi, per la tutela della biodiversità. Sono infatti “corridoi ecologici” che permettono agli animali di spostarsi, nutrirsi e riprodursi, spesso interrotti o distrutti dallo sviluppo industriale ed edilizio che ha costruito vere e proprie barriere tra habitat originariamente ininterrotti.

Creare dei ponti d’acqua tra le zone umide è la sfida che Oikos sta affrontando con i progetti Wet bridge e Sistema Olona, finanziati da Fondazione Cariplo, per ripristinare gli ambienti acquatici e proteggere la biodiversità locale.

Il contributo della società civile è alla base di queste iniziative, che Oikos realizza grazie alla collaborazione con 14 partner. Agli interventi tecnici e infrastrutturali si affiancano attività che vedono i cittadini coinvolti in prima persona nella tutela del territorio: corsi di formazione, camminate nel verde, giornate di “cantieri aperti” e creazione di una rete di “testimoni” del territorio (facebook: @DiarioTestimoni) sono solo alcune tra le attività promosse. Con un obiettivo: incoraggiare i cittadini a comprendere l’importanza della biodiversità e conoscere l’ambiente per imparare a proteggerlo.

Tutto questo è raccontato nel video (che pubblichiamo) “La biodiversità che scorre”, realizzato grazie al sostegno di Holcim Italia

di Istituto Oikos

Istituto Oikos è un’organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi in via di sviluppo per la tutela delle risorse naturali e la promozione di forme di sviluppo sostenibile. Dal 1996 ad oggi ha ideato e promosso quasi 300 progetti nel Nord e nel Sud del mondo.