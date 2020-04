La Boy Band dei delfini: richiami “pop” in sincronia per controllare le femmine

I tursiopi maschi lavorano insieme al ritmo di richiami sincronizzati, come gli esseri umani

[3 Aprile 2020]

Lo studio “Acoustic coordination by allied male dolphins in a cooperative context”, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B da un team internazionale di ricercatori ha scoperto che quando si tratta di lavorare insieme, i delfini tursiopi indopacifici (Tursiops aduncus) coordinano il loro comportamento proprio come fanno gli esseri umani. Gli scienziati coordinati dall’università di Bristol dicono che lo studio «fornisce informazioni sull’importanza del coordinamento fisico e vocale negli animali che formano un’alleanza.

Per ora i risultati riguardano esclusivamente gli studiatissimi tursiopi indopacifici di Shark Bay, 800 chilometri a nord di Perth, nella Western Australia, dove gruppi formati massimo da 14 tursiopi maschi formano alleanze per tutta la vita. Insieme, tre sottoinsiemi tengono sotto controllo le potenziali compagne, nuotando, girandosi e riemergendo all’unisono per proteggere le femmine, ma solo una femmina alla volta. Queste alleanze aumentando la capacità dei maschi di tenere sotto controllo le femmine e, per estensione, aumentando il loro successo riproduttivo.

Gli scienziati che osservano questo comportamento hanno notato che questi maschi emettono spesso un richiamo “popping” unico, producendo di continuo da 2 a 49 suoni molto brevi, 10 al secondo. Gli scienziati hanno trainato 4 microfoni subacquei dietro un’imbarcazione a motore e hanno così registrato 172 casi in cui più maschi stavano facendo “popping” insieme. Quando i maschi facevano “pop” da soli la tempistica sincronizzata e il tempo dei richiami variavano. Ma quando mettevano dei “pop” insieme, lo facevano allo stesso tempo e allo stesso ritmo.

I ricercatori dell’università di Bristol sottolineano che «Nell’uomo, le azioni sincronizzate possono portare ad un aumento dei sentimenti di legame, favorire la cooperazione e diminuire la minaccia percepita dei rivali. In precedenza si pensava che solo gli esseri umani coordinassero sia i segnali verbali sia i movimenti fisici quando lavorano insieme». Lo studio ha utilizzato dati acustici a lungo termine raccolti dalla popolazione di delfini a Shark Bay per dimostrare che anche i delfini maschi alleati tra loro si coordinano al ritmo dei richiami dei loro partner quando lavorano insieme e talvolta emettono persino i loro richiami in sincronia. A Shark

Dello studio se ne è occupata su Science anche Elizabeth Pennisi che ricorda che «I maschi ricorrono ad ogni tipo di misure disperate quando le femmine fertili sono scarse, inclusa la formazione di bande per proteggere una potenziale compagna. Ora, i ricercatori hanno scoperto che queste bande di delfini tursiopi possono coordinare le loro azioni con richiami ““popping” unici: la prima prova che animali diversi dall’uomo possono sincronizzarsi usando segnali vocali. Gli esseri umani usano spesso segnali vocali per coordinare le loro azioni, come la marcia e la danza, che rafforzano l’unità e intimidiscono i gruppi esterni. Le esibizioni sincronizzate di altri animali – come le lucciole che si accendono allo stesso tempo – sono ritenute competitive, mettendo in mostra quale maschio è il più sexy, piuttosto che cooperative».

Secondo la Pennisi, «Questo popping sincronizzato può essere una minaccia, in quanto tende a far star la femmina di delfino vicina ai suoi guardiani maschi». Ma i ricercatori sottolineano che la cosa ancora più importante è che potrebbe aiutare a rafforzare il fatto che i maschi «devono agire – e parlare – come un solo individuo per assicurarsi di avere la loro ragazza».

Il principale autore dello studio Bronte Moore, oggi all’università di Bristol ma che al tempo della ricerca a Shark Bay lavorava per la School of biological sciences dell’università del Western Australia (UWA) conferma ed evidenzia che i tursiopi alleati erano già ben noti per sincronizzare il loro comportamento fisico e per poter formare alleanze che durano da decenni: «Per avvisare elle loro relazioni di alleanza e mantenere i loro legami sociali, fanno affidamento su movimenti sincroni. Volevamo sapere se avrebbero anche sincronizzato il loro comportamento vocale. Lo studio ha dimostrato che i delfini tursiopi non solo sincronizzano i loro movimenti, ma coordinano anche il loro comportamento vocale quando cooperano insieme in alleanze. Questo comportamento può aiutare a ridurre la tensione tra i maschi in una situazione che richiede loro di cooperare con successo».

Un’altra autrice dello studio, Stephanie King della School of biological sciences dell’università di Bristol ed ex ricercatrice UWA, spiega che «I delfini maschi devono lavorare insieme per radunare una femmina e difenderla dalle alleanze rivali, ma sono anche in competizione per fertilizzarla. “Tale comportamento sincronizzato e coordinato tra maschi alleati può quindi promuovere un comportamento cooperativo e regolare lo stress, come è stato dimostrato che fa negli esseri umani».

Intervistata da Newsweek la King spiega che «I pop sono prodotti dai delfini maschi solo quando controllano le femmine. Per qualche ragione, queste vocalizzazioni spingono le femmine a stare vicino al maschio popping. Quindi, il popping collaborativo, può essere un modo per i maschi di massimizzare le loro possibilità di tenere vicine le loro compagne».

Dato che i ricercatori non hanno monitorato il successo riproduttivo dei tursiopi indopacifici di Shark Bay, non possono ancora quantificare l’importanza del popping coordinato. Ma in un’altra intervista New Scientist la King teorizza che l’armonizzazione potrebbe innescare il rilascio di ossitocina – spesso chiamaata “l’ormone delle coccole” per il suo ruolo di primo piano nella formazione di legami sociali – e migliorare la comunicazione da maschio a maschio.

Naturalmente, sono importanti anche le reazioni del pubblico delle boy band di delfini: le femmine di tursiopi indopacifici. Julie Oswald, biologa dell’università di St. Andrews che non ha partecipato allo studio, commenta su New Scientist «Sarebbe davvero interessante vedere come le delfine reagiscono a tali esibizioni. Mentre i pop potrebbero essere ascoltati come rumori minacciosi, che obbligano le femmine a restare vicine, per le femmine la sincronia tra due maschi potrebbe anche essere attraente».