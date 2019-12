La deossigenazione degli oceani minaccia la vita marina e la pesca (VIDEO)

«Questo è forse l'ultimo campanello d’allarme sull'esperimento incontrollato che l'umanità sta scatenando nell'oceano globale mentre le emissioni di carbonio continuano ad aumentare»

[9 Dicembre 2019]

Alla COP25 Unfccc in corso a Madrid è stato presentato dall’International union for conservation of nature and natural resources (Iucn) il nuovo rapporto “Ocean deoxygenation – Causes, impacts, consequences and solutions” che Lancia un nuovo e drammatico allarme sullo stato dei mari del nostro pianeta: «La perdita di ossigeno dall’oceano mondiale minaccia sempre più le specie ittiche e distrugge gli ecosistemi. La perdita di ossigeno nell’oceano, guidata dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento da nutrienti, è una minaccia crescente per la pesca e le specie come tonno, marlin e squali».

Si tratta del più grande studio peer-reviewed realizzato finora sulle cause, gli impatti e le possibili soluzioni della deossigenazione degli oceani. Dal rapporto emerge che «Le regioni oceaniche con basse concentrazioni di ossigeno si stanno espandendo, con circa 700 siti in tutto il mondo che sono ora colpiti da condizioni con basse concentrazioni di ossigeno – in aumento rispetto alle solo 45 negli anni ’60. Nello stesso periodo, il volume delle acque anossiche – aree completamente impoverite di ossigeno – nell’oceano globale è quadruplicato».

La deossigenazione degli oceani è uno degli effetti collaterali più perniciosi ma ancora sottostimati del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Le cause primarie della deossigenazione sono l’eutrofizzazione (aumento del deflusso dei nutrienti dalla terra e l’inquinamento delle acque reflue) e la deposizione di azoto derivante dalla combustione di combustibili fossili, unita agli effetti diffusi del riscaldamento degli oceani. La perdita di ossigeno dovuta al riscaldamento ha conseguenze allarmanti per le riserve globali di ossigeno oceanico, che è già stato ridotto del 2% in un periodo di soli 50 anni (dal 1960 al 2010).

L’ossigeno diminuirà la salute e produttività degli ecosistemi marini dai quali dipende una buona parte della popolazione umana. Visto che in diverse aree marine siamo molto vicini al limite di guardia, anche il più piccolo calo dei livelli di ossigeno può creare problemi significativi con conseguenze biologiche e biogeochimiche complesse e di vasta.

A livello globale, la perdita di ossigeno indotta dal riscaldamento globale sta portando a cambiamenti progressivi nel ciclo e nel riciclaggio dei nutrienti, nella distribuzione delle specie, nei servizi cosistemici marini e nella disponibilità di habitat. A livello regionale, la formazione di basse concentrazioni di ossigeno e alghe diventa sempre più frequente.

Presentando il rapporto, la direttrice generale dell’Iucn, Grethel Aguilar, ha sottolineato che «la scala dei danni che i cambiamenti climatici si stanno diffondendo sull’oceano si concentra in modo netto. Mentre l’oceano che riscalda perde ossigeno, il delicato equilibrio della vita marina viene gettato nello scompiglio. Gli effetti potenzialmente disastrosi sulla pesca e sulle comunità costiere vulnerabili fanno sì che le decisioni prese durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici siano ancora più cruciali. Per frenare la perdita di ossigeno nell’oceano insieme agli altri disastrosi impatti dei cambiamenti climatici, i leader mondiali devono impegnarsi a un immediato e sostanziale taglio alle emissioni»

Secondo uno dei redattori del rapporto, Dan Laffoley , aenior advisor marine Science and conservation del Global Marine and Polar Program dell’Iucn, «Attualmente stiamo assistendo a livelli sempre più bassi di ossigeno disciolto in vaste aree dell’oceano aperto. Questo è forse l’ultimo campanello d’allarme sull’esperimento incontrollato che l’umanità sta scatenando nell’oceano globale mentre le emissioni di carbonio continuano ad aumentare. L’esaurimento dell’ossigeno nell’oceano è una minaccia per gli ecosistemi marini già stressati dal riscaldamento e dall’acidificazione degli oceani. Per fermare la preoccupante espansione delle aree povere di ossigeno, dobbiamo ridurre decisamente le emissioni di gas serra e l’inquinamento da nutrienti provenienti dall’agricoltura e da altre fonti».

Infatti, la deossigenazione sta iniziando a alterare l’equilibrio della vita marina, favorendo le specie che tollerano meglio la carenza di ossigeno come microbi, meduse e alcuni calamari, a scapito di quelle che necessitano di acque più ossigenate che comprendono la maggioranza della vita marina, incluse moltissime specie di pesci.

L’Iucn ricorda che «Alcuni dei biomi più produttivi dell’oceano – che supportano un quinto della pesca di pesci marini selvatici del mondo – sono formati dalle correnti oceaniche che trasportano acqua ricca di nutrienti ma povera di ossigeno fino alle coste che fiancheggiano i bordi orientali dei bacini oceanici del mondo. In quanto sistemi naturalmente poveri di ossigeno, queste aree sono particolarmente vulnerabili anche a piccoli cambiamenti nell’ossigeno dell’oceano. Alla fine sarà qui che si scateneranno gli impatti e interesseranno centinaia di milioni di persone».

A causa delle loro grandi dimensioni e del loro fabbisogno energetico, pesci come i tonni, pescispada e marlin e gli squali sono particolarmente sensibili ai bassi livelli di ossigeno e già ora vengono spinte sempre più verso gli strati superficiali del mare alla ricerca di acqua ricca di ossigeno, rendendoli più vulnerabili alla pesca eccessiva. Il rapporto avverte che «L’ossigeno oceanico molto basso può anche influenzare i processi di base come il ciclo di elementi essenziali per la vita sulla Terra, come azoto e fosforo».

I redattori di “Ocean deoxygenation” prevedono che, in uno scenario business-as-usual, entro il 2100 l’oceano globalmente perderà il 3-4% del suo contenuto di ossigeno, «Ma la media globale maschera i cambiamenti locali che si prevede siano, ad esempio, più gravi alle latitudini medio-alto. Si prevede che la maggior parte delle perdite sia concentrata nei 1000 m superiori della colonna d’acqua, che è la più ricca di biodiversità marina».

Il governo svedese è stato uno dei maggiori finanziatori del rapporto e la vicepremier e ministro dell’energia della Svezia, Isabella Lövin, aggiunge: «Sebbene sappiamo da decenni delle zone morte dell’oceano, il riscaldamento degli oceani dovrebbe ora amplificare ulteriormente la deossigenazione in grandi aree dell’oceano. Dobbiamo lavorare insieme per riequilibrare il bilancio dell’ossigeno. Con questo rapporto è tempo di mettere la deossigenazione degli oceani tra le nostre massime priorità per ripristinare la salute degli oceani».

I principali fattori che portano alla perdita di ossigeno negli oceani sono i cambiamenti climatici e l’inquinamento da nutrienti, con quest’ultimo che colpisce le aree costiere. Mentre l’oceano si riscalda, le sue acque trattengono meno ossigeno e diventano più “leggere”, con conseguente riduzione della miscelazione dell’acqua ricca di ossigeno vicino alla superficie con quella delle profondità oceaniche, che contengono naturalmente meno ossigeno. Dato che percolazione di fertilizzanti, fognature, bestiame e acquacoltura causano un’eccessiva crescita di alghe, che a loro volta riducono l’ossigeno man mano che si decompongono, l’inquinamento da nutrienti provoca la perdita di ossigeno nelle acque costiere.

La direttrice del Global Marine e Polar Program dell’Iucn, Minna Epps, conclude: «È necessaria un’azione globale urgente per superare e invertire gli effetti della deossigenazione degli oceani. Le decisioni prese durante la conferenza sul clima in corso determineranno se il nostro oceano continuerà a sostenere una ricca varietà di vita o se perderemo sempre di più, progressivamente e irrevocabilmente, le aree marine abitabili e ricche di ossigeno,. I leader mondiali si riuniranno anche nel giugno 2020 all’Iucn World Conservation Congress a Marsiglia per guidare l’azione verso il ripristino della salute degli oceani – uno dei temi chiave del prossimo Congresso Iucn».