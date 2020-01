La disuguaglianza e la distribuzione della ricchezza spiegate dai paguri eremita (VIDEO)

La disuguaglianza nella distribuzione delle conchiglie di lumache di mare tra i paguri somiglia a quella nelle piccole società umane

[8 Gennaio 2020]

Secondo lo studio studio “A comparison of wealth inequality in humans and non-humans”, pubblicato su Physica A: Statistical Mechanics and its Applications da Ivan Chase, Raphael Douady e Dianna Padilla della Stony Brook University di New York, i paguri eremita possono insegnarci molto su un problema globale: la disuguaglianza e la iniqua distribuzione della ricchezza.

La disuguaglianza esiste anche in natura, ma abbiamo informazioni sistematiche relativamente scarse sulla distribuzione delle risorse materiali negli animali non umani, anche se quelle risorse sono vitali per la loro sopravvivenza e performance. Raccogliendo un campione di quasi 300 i paguri eremita (Pagurus longicarpus), estraendoli delicatamente delle loro conchiglie e pesando le conchiglie, Chase, professore emerito di sociologia alla Stony Brook University, e il suo team di ricerca hanno scoperto che «la distribuzione delle conchiglie di lumache marine vuote nelle quali vivono i paguri eremita è sorprendentemente simile alla distribuzione della ricchezza nelle società umane».

Per calcolare il livello di disuguaglianza nei crostacei, il team statunitense ha utilizzato il team di ricercatori ha utilizzato il coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini, che misura la diseguaglianza di una distribuzione. Alla fine, il team di Chase ha scoperto che nei paguri eremita l’indice di Gini « era simile a quello nelle società umane su piccola scala come i cacciatori-raccoglitori e le antiche comunità agricole» e lo studio evidenzia che «La disuguaglianza nella distribuzione delle risorse materiali (ricchezza) si verifica ampiamente tra i gruppi umani. L’entità della disuguaglianza, misurata dal coefficiente di Gini, è minore nelle società su piccola scala, come cacciatori-raccoglitori e pastori, e maggiore in quelle su vasta scala come gli attuali Stati nazionali».

Lo studio precisa che «La quantità di disuguaglianza nei paguri è superiore a quella di alcuni gruppi umani su piccola scala, ma inferiore a quella delle nazioni. Sosteniamo che la distribuzione delle conchiglie nei granchi non è semplicemente generata da fattori biologici come la sopravvivenza e la crescita di granchi o gasteropodi. Invece, la forte somiglianza nelle distribuzioni di paguri eremita ed esseri umani suggerisce che fattori comparabili, non dipendenti dalla cultura o dalle istituzioni sociali, potrebbero modellare i modelli di disuguaglianza in entrambi i gruppi. Oltre alla somiglianza nelle loro distribuzioni della disuguaglianza, i paguri eremita e gli esseri umani condividono altre caratteristiche della distribuzione delle risorse, compreso l’utilizzo di catene di posti vacanti, non osservabili in altre specie. Sulla base di questi parallelismi, P. longicarpus potrebbe essere usato come modello animale per testare due fattori – differenze individuali e trasferimenti di proprietà intergenerazionali – che alcuni economisti teorizzano come i fattori principali che influenzano la forma di distribuzione della ricchezza nell’uomo. Proponiamo anche che la disuguaglianza nei paguri eremita possa fornire una base per l’esame della disuguaglianza umana».

Insomma, «Questa scoperta suggerisce la possibilità che alcuni fattori fondamentali creino distribuzioni di disuguaglianza simili tra le specie. La distribuzione di conchiglie nei paguri non sembra rappresentare semplici differenze nella crescita e nei tassi di sopravvivenza dei paguri eremita o dei gasteropodi». I ricercatori aggiungono: «Infine, i nostri risultati dimostrano che, in un certo senso, la disuguaglianza è “naturale”. Cioè, la disuguaglianza può verificarsi in gruppi in cui gli individui possiedono risorse materiali ma non sono né umani né soggetti a pratiche sociali formali o a tradizioni culturali».

Chase conclude sottolineando che «Le forze che producono la disuguaglianza di ricchezza nell’uomo sono molto più complesse, ma osservando e documentando l’attività del paguro eremita con la distribuzione e la redistribuzione delle conchiglie, possiamo ottenere informazioni sulla disuguaglianza di ricchezza e gli stessi paguri potrebbero servire da organismo modello per studiare questo complesso e difficile problema nella società umana».