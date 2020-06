La Festa delle Farfalle il 2 giugno all’Isola d’Elba, passeggiata e citizen science al tempo del Covid-19

2 percorsi, prenotazione obbligatoria massimo 72 partecipanti

[1 Giugno 2020]

Il Covid-19 e le regole sul distanziamento sociale hanno costretto gli organizzatori della ormai consueta Festa delle Farfalle dell’Isola d’Elba a cambiare programma. Come si lege in una nota, «Parco nazionale Arcipelago Toscano e il Circolo Legambiente Arcipelago Toscano, nell’ambito del Walking Festival organizzano per il 2 giugno la consueta e seguitissima Festa delle Farfalle, un appuntamento di grande successo che quest’anno, per rispettare le fregole del dista: sarà un citizen science e un incontro con la natura con una modalità rinnovata per rispettare il distanziamento in sicurezza».

Il ritrovo è sul piazzale Facciatoia vicino alla Chiesa di San Niccolo a San Piero in Campo, alle ore 10,00

Durata 4 ore Difficoltà: medio facile. Per informazioni contatta Info Park, info@parcoarcipelago.info – 0565 908231.

Al parco spiegano che «L’escursione si snoderà su due differenti sentieri e ogni gruppo sarà accompagnato da un esperto e da una guida Parco ogni 12 partecipanti. Guideranno la passeggiata Umberto Mazzantini e l’entomologo Leonardo Dapporto fondatori e curatori del Santuario delle farfalle dell’Isola d’Elba in pieno Parco nazionale. Gli escursionisti guidati dagli esperti impareranno a riconoscere le specie e avranno la possibilità di fotografare e caricare sulla piattaforma iNaturalist (https://www.inaturalist.org/) i risultati delle elle proprie osservazioni contribuendo a mappare l’area osservata come fanno i naturalisti.

Al termine della manifestazione gli esperti trarranno le conclusioni su quanto osservato. L’escursione è gratuita e potrà consentire la partecipazione a 72 partecipanti per questo è obbligatorio prenotare,

In occasione della festa delle farfalle, i partecipanti all’escursione potranno usufruire del 10% di sconto ai ristoranti Cacio e Vino e l’Ottavo o ai prodotti tipici Elba Nostrale.