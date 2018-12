La formica Dracula è l’animale “più veloce” del mondo (VIDEO)

Le sue mascelle a molla si muovono a 324 Km all’ora, 5.000 volte più veloci di un battito di ciglia

[20 dicembre 2018]

Scordatevi i ghepardi e i falchi pellegrini, oppure le formiche trappola o i gamberi mantide con i loro fulminei movimenti: lo studio “Snap-jaw morphology is specialized for high-speed power amplification in the Dracula ant, Mystrium camillae” pubblicato su Royal Society Open Science da un team di ricercatori statunitensi ha trovato un altro campionissimo della velocità: la formica Dracula (Mystrium camillae), può scattare le sue letali mandibole a una velocità che raggiunge i 90 metri al secondo. Più o meno 324 km all’ora, il più veloce movimento animale mai registrato.

Si tratta di un movimento 5.000 volte più veloce di quanto un essere umano possa battere le palpebre e 1.000 volte più veloce di quanto possa schioccare le dita. E’ anche tre volte più veloce dello scatto delle mandibole delle formiche trappola, che finora si creda fossero l’insetto con il movimento più veloce. Allo Smitsonian dicono che «I risultati forniscono nuove informazioni sull’evoluzione delle formiche e potrebbero aiutare gli ingegneri a progettare macchine più potenti ed efficienti».

I ricercatori sottolineano che «Le alte accelerazioni degli attacchi delle Mystrium si traducono probabilmente in forze ad alto impatto necessarie per comportamenti predatori o difensivi»

Nonostante abbiano un organo superveloce, le formiche Dracula non amano spostarsi, vivono soprattutto nei tropici dell’Africa, dell’Australia e dell’Asia e queste minuscole creature passano la maggior parte della loro vita in formicai scavati nei tronchi d’albero o sottoterra, dove per gli scienziati è molto difficile studiarle. Andrew Suarez, un entomologo dell’Institute for Science and Technology dell’università dell’Illinois– e che ha guidato il tema di ricerca insieme a Fredrick Larabee, dello Smithsonian National Museum of Natural History; e Adrian Smith, of del North Carolina Museum of Natural Sciences e della North Carolina State University – spiega: «Avevamo passato 4 o 5 cinque anni per cercare di ottenere una singola colonia, Ma non siamo mai riusciti a ottenere più di poche operaie» Poi Suarez ha avuto la fortuna di trovare due colonie di formiche Dracula nel Borneo e le ha portate nel suo laboratorio dell’Illinois e sottolinea: «Queste formiche sono affascinanti in quanto le loro mandibole sono molto insolite. Le formiche dracula sono uniche anche tra le formiche che hanno mascelle gigantesche: invece di usare tre parti diverse, la “molla”, il fermo e il braccio della leva, tutte e tre sono combinate nella mandibola».

Il problema è che i ricercatori statunitensi si resero subito conto che le attrezzature di cui disponevano non era abbastanza potenti da poter studiare le formiche Dracula: «Le formiche erano così veloci che non siamo riusciti a rallentare il loro movimento con le telecamere che avevamo – ha detto Larabee – E’ stato allora che abbiamo capito di avere a che fare con qualcosa di speciale» Allora le formiche sonno state portate alla Duke University, dove i ricercatori hanno potuto riprenderle con una macchina fotografica che scatta fino a 1 milione di fotogrammi al secondo. (La telecamera dell’Università dell’Illinois poteva scattare “solo 100.000” fotogrammi al secondo). Larabee aggiunge: «Gli scienziati hanno descritto molti diversi meccanismi di caricamento a molla nelle formiche, ma nessuno conosceva la velocità relativa di ciascuno di questi meccanismi. Abbiamo dovuto utilizzare fotocamere incredibilmente veloci per vedere l’intero movimento e abbiamo anche utilizzato la tecnologia di imaging a raggi X per poter vedere la loro anatomia in tre dimensioni, per capire meglio come funziona il movimento». Inoltre, il team ha condotto simulazioni al computer degli scatti mandibolari delle diverse caste delle formiche Dracula per verificare come la forma e le caratteristiche strutturali delle mandibole influissero sulla potenza del loro scatto.

A differenza delle formiche trappola (Odontomachus), le cui potenti mascelle si chiudono da una posizione aperta, le formiche Dracula utilizzano le loro mandibole premendo le punte insieme, caricandole a molla con tensioni interne altissime che vengono rilasciate quando una mandibola scivola sull’altra, simile a un dito umano che provoca uno schiocco. Suarez spiega ancora che «Le formiche usano questo movimento per colpire altri artropodi, probabilmente li stordiscono, schiacciandoli contro una parete del tunnel o spingendoli via. La preda viene quindi trasportata nel nido, dove viene utilizzata per nutrire le larve delle formiche,

Larabee evidenzia che «Le nostre principali scoperte sono che le mascelle a scatto sono le più veloci tra gli organi caricati “a molla” e che questo è il movimento animale più veloce attualmente conosciuto. Confrontando la forma della mandibola con le formiche trappola e le formiche mordaci, abbiamo anche capito che ci sono voluti piccoli cambiamenti di forma perché le mascelle potessero evolvere una nuova funzione: agire come una molla».

Il lavoro futuro del team esaminerà come le formiche Dracula utilizzano in natura le loro velocissime mandibole campo. Smith. Fa notare che «La loro biologia, il modo in cui catturano le prede e difendono i loro nidi, deve ancora essere descritta».

Larabee è convinto che la formica Dracula non manterrà a lungo il record di velocità: «Sospetto che ci siano molti altri animali che sono più veloci» e le nuove tecnologie ci faranno scoprire altri meravigliosi superpoteri di animali che conosciamo a malapena.