La Giornata della Guida, nella prima domenica di primavera

Dall’Agat è nata l’Associazione guide ambientali europee (Agae)

[23 marzo 2017]

Natura, cultura, educazione ambientale, parchi, sicurezza, legalità. Sono alcune delle parole che caratterizzano la professione della guida ambientale escursionistica (Gae). Proprio per valorizzare questa figura l’Associazione guide ambientali europee (Agae ex Agat) lancia la prima edizione della sua campagna: “La Giornata della Guida” che si terrà domenica 26 marzo 2017, la prima domenica di primavera.

All’Agae spiegano che «L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere l’associazione e il lavoro della guida ambientale escursionistica. I soci dell’Agae per l’occasione organizzeranno una serie di attività quali una escursione, una visita guidata, un evento a carattere divulgativo, dove ogni partecipante potrà prendere parte al simbolico costo di 1 euro. Un evento per scoprire i segreti e le bellezze naturali e culturali, accompagnati da guide ambientali professionisti autorizzate. L’associazione Agae rappresenta una tappa importante di un percorso avviato molti anni fa da un gruppo di guide che condividono l’obiettivo di combinare l’escursionismo con la salvaguardia ambientale e la promozione sociale, educando le persone all’attività motoria e all’esplorazione del territorio, in armonia con la natura. L’Agae ricerca e adotta strumenti strategici per unire progetti ed iniziative, opportunità territoriali, soggetti pubblici e privati comprese altre associazioni, che intendono costruire nuove strade per la promozione di un turismo sostenibile.

Vi aspettiamo quindi la prima domenica di primavera, 26 marzo, per conoscerci e iniziare a camminare insieme!»

Per maggiori informazioni e decidere a quale iniziativa aderire: www.agae.it