La Giornata mondiale delle Zone umide in Toscana

Tutte le iniziative del Cigno Verde dal 2 al 5 febbraio

[2 febbraio 2017]

Il 2 febbraio è la Giornata mondiale delle zone umide, ricorrenza del giorno in cui, nel 1971, è stata firmata la Convenzione di Ramsar: un accordo internazionale che da allora ha permesso di identificare le più importanti aree umide del mondo.

Per far crescere tra i cittadini e le istituzioni la consapevolezza sulla necessità di tutelare adeguatamente questi habitat speciali, Legambiente organizza anche in Toscana, nelle giornate tra il 2 e il 5 febbraio, iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Ecco il programma nelle diverse Zone umide:

Grosseto

2 Febbraio 2017 – dalle 9,00 alle 13,00. Alla scoperta delle zone umide della Maremma

Educazione ambientale con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.

Doppio appuntamento: prima a Grosseto in classe per parlare dell’importanza delle zone umide, mettendo in risalto quali sono i siti Ramsar in Maremma; a seguire uscita per conoscere l’evoluzione naturale della Maremma e le bonifiche effettuate in questo meraviglioso territorio.

Info: educazioneambientale@festambiente.it

Portoferraio (Li)

2 febbraio 2017 – ore 11.00. Sala della Gran Guardia Portoferraio. Conferenza stampa recupero e gestione Zona Umida di Mola e Oasi San Giovanni – Le Prade – Magazzini – Presentazione delle proposte per il recupero della Zona umida di Mola e per l’istituzione di un’Oasi a San Giovanni- Le Prade.

info:legambientearcipelago@gmail.com

Loc. La Lecciona, 55049 Viareggio (Lu) – Parco regionale Migliarino San Rossore

Escursione nella Riserva della Lecciona.

2 febbraio dalle ore 14.30 – Centro Visite di Villa Borbone Viale dei Tigli – Loc. La Lecciona, Viareggio – Durata del percorso: ore 3

Accompagnati da esperte guide ambientali escursionistiche, si percorrerà il Sentiero Natura della Macchia Lucchese fino al viale Europa attraversando e scoprendo le peculiarità delle diverse zone umide del bosco e dell’ambiente retrodunale fino alla spiaggia della Riserva Naturale della Lecciona, per poi fare ritorno al Centro Visite con le luci del tramonto.

Info: centrovisite.villaborbone@gmail.com

Bientina (Pi) – Riserva Naturale Regionale di Bosco Tanali

Bosco Tanali e l’area Ramsar del Bientina, incontro pubblico.

Venerdì 3 febbraio ore 21 a Bientina, Biblioteca comunale, Torre Civica

I volontari di Legambiente raccontano il percorso che ha portato al riconoscimento del Padule di Bientina quale area Ramsar.

Programma: Saluto delle autorità: Alvaro Maffei vicesindaco di Bientina; Visione del video promozionale sulla Valdera, prima parte, con scene da Bosco Tanali; Il contributo di Legambiente per la designazione del Bientina come area Ramsar: Raffaello Corsi Legambiente; Il lavoro dei volontari: Luciano Carlotti Legambiente; Specie e ambienti dell’Area Ramsar negli scatti dei fotografi naturalisti; Ospiti colorati: le libellule del Bientina. Carlo Galletti e Raffaello Corsi

Ingresso gratuito. Info: carlogalletti1@virgilio.it – lucianocarlotti@gmail.com

Spiaggia delle Prade, Schiopparello, Portoferraio (Li)

Paradisi Perduti, Paradisi ritrovati. Alla scoperta della Zona Umida dello Schiopparello-Prade.

4 febbraio ore 9.00. Maratona fotografica,

Ore 10,30; Visita guidata: l’avifauna delle zone umide dell’Elba.

Ore 12,30; Spuntino/aperitivo con degustazione di prodotti tipici.

Info: legambientearcipelago@gmail.com

Zona umida di Mola, Comuni di Porto Azzurro e Capoliveri – Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano

Paradisi Perduti, Paradisi ritrovati. Alla scoperta della Zona Umida di Mola

Maratona fotografica, visite guidate, pulizia di una spiaggia e degustazione prodotti tipici

5 febbraio 2017 – ore 9.00

Ore 10,00, Pulizia della spiaggia insieme al gruppo Legambiente dei detenuti del Carcere di Porto Azzurro

Ore 11,00; Visita guidata: flora e fauna di Mola

Ore 12,30; Spuntino/aperitivo con degustazione di prodotti tipici

Info: legambientearcipelago@gmail.com

Laghetti di Campo, località Campo, Comune di S. Giuliano Terme (Pi)

Esplorando le zone umide del nostro territorio: i laghetti di Campo. Visita guidata e presentazione buone pratiche

5 febbraio 2017 ore 10 a Pisa, presso la pista ciclopedonale dell’Arno.

Si partirà in bicicletta alle 10.15 circa da Pisa e percorrendo la ciclopedonale dell’Arno si arriverà presso i laghetti della località Campo. L’area si presta bene per una visita ad anello ed eventuali avvistamenti faunistici. Sarà un momento di scoperta di un’area umida prossima alla città e perlopiù sconosciuta. Info: sommaa91@libero.it

Caccialupi, comune di Bientina (Pi), Riserva Naturale Regionale di Bosco Tanali

Bosco Tanali e l’area Ramsar del Bientina. Escursione guidata

Domenica 5 febbraio ore 9 a Caccialupi, ingresso Riserva Naturale di Bosco Tanali

Escursione guidata nella parte meridionale dell’area Ramsar del Bientina: da Tanali al Chiaro Nuovo e ritorno. Durata: 3 ore e mezzo. La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di sabato 4 febbraio.

Consigliati stivali di gomma o scarponi impermeabili. Nessun dislivello, km 5 circa

Info: carlogalletti1@virgilio.it