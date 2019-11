La ragazza e il mondo al congresso di Legambiente

Vittoria Forlati: «Noi stiamo lottando per salvarCi. Stiamo assistendo alla sesta estinzione di massa»

[25 Novembre 2019]

Salve a tutti, sono Vittoria Forlati. Ho 17 anni e voglio parlare a nome delle nuove generazioni. Stiamo assistendo al degrado del nostro pianeta, e continuiamo a guardare. Sappiamo che il punto di non ritorno è vicino: secondo gli scienziati ci restano solo 10 anni prima di raggiungerlo.

Ci siamo dati un limite per non subire effetti CATASTROFICI dei cambiamenti climatici.

Molte persone cercano di evitare il problema, ma siamo ormai troppo coinvolti. Mancano ancora 10 anni, e le acque stanno già solo allagando le città, gli animali muoiono, e noi guardiamo. La concentrazione di CO2 ha superato le 400 Parti per milione (p.p.m.) e ora si trova 410 parti per milione. Livelli simili erano presenti 3 milioni di anni fa. I deserti sono sempre più grandi, i ghiacci si sciolgono e il mare si alza, Tutto questo perché l’uomo antepone il proprio benessere al futuro.

In un anno vengono emesse a 40 miliardi di tonnellate di CO2, e il numero aumenta del 2% ogni anno.

Inoltre parliamo tanto di informazione, ma la verità è che noi ci concentriamo e ci informiamo solo su ciò che avviene qui in Europa: perché non parlano del grande incendio che ha bruciato Libano nel mese di ottobre, o delle Cascate Vittoria, situate lungo il corso del fiume Zambesi, rimaste a secco a causa della siccità. Oramai abbiamo perso il conto degli animali morti di sete tra bufali, zebre, ippopotami, giraffe, coccodrilli, varani ed elefanti, oltre che alle norme numero di pesci.

Abbiamo messo in ginocchio la nostra Terra, ma non dimentichiamo che la nostra vita dipende dal pianeta, non il contrario. E non dobbiamo dimenticare che all’universo non serve all’uomo, e la Terra è stata priva di vita per miliardi di anni: a lei non interessa se c’è vita o no. Noi stiamo lottando per salvarCi.

Stiamo assistendo alla sesta estinzione di massa: secondo licenziati, entro pochi decenni, il 75% delle specie viventi scomparirà dalla faccia Terra, un simile sterminio è avvenuto 65 milioni di anni fa, e ha portato all’estinzione dei dinosauri e di moltissime specie vegetali.

Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati. La calotta glaciale in Antartide si scioglie ad una velocità 6 volte superiore rispetto a 40 anni fa.

Noi guardiamo… Siamo gli animali più intelligenti, e guardate a che punto siamo.

Per quanto la nostra tecnologia sia avanzata, la natura sarà sempre più forte di noi: non possiamo fermare la pioggia, tantomeno un’alluvione. Fatichiamo a spegnere un grande incendio e non possiamo ricreare i ghiacciai che abbiamo perso. Allora perché continuiamo a causare danni? Le soluzioni ci sono, ma il denaro piace. Se le cose non dovessero finire bene le temperature si alzeranno, e il denaro mi sarà utile solo a farmi aria.

Cerchiamo di eliminare le missioni Prima del 2050, non Entro il 2050. Protestiamo, facciamoci sentire, perché le voci di quasi 8 miliardi di persone possono fare qualcosa.

Grazie.

Intervento di Vittoria Forlati

delegata alll’11esimo Congresso Nazionale di Legambiente