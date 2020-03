La Riserva della Biosfera Mab Unesco Isole di Toscana si presenta al mondo della scuola

Il 6 aprile un seminario on-line rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado

[25 Marzo 2020]

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera Isole di Toscana), consapevole che in questo momento di difficoltà per l’intero Paese, il mondo della scuola non si ferma ed anzi necessita ancor di più di supporto e vicinanza, propone ai docenti delle scuole di ogni ordine, (in primis a quelli operanti nel proprio territorio, ma non in modo esclusivo) un seminario on-line finalizzato a presentare il programma MAB UNESCO, la Riserva della Biosfera Isole di Toscana che si terrà Lunedì 6 Aprile 2020 alle ore 15.00. Tale seminario on-line, sarà utile ai docenti che vorranno poi riproporre tali contenuti ai propri studenti (saranno forniti anche dei materiali a tal fine).

Nel corso del seminario verrà anche illustrato, il quadro completo delle opportunità che hanno gli Istituti Scolastici che operano in territori riconosciuti dall’UNESCO, in termini di supporto a progettualità, materiali e strumenti didattici e attività di networking con altre scuole del network UNESCO.

Il seminario on-line durerà circa 45/60 minuti a seconda delle domande che verranno poste via chat ai relatori che lo condurranno. La partecipazione è semplice (basta possedere un pc, un tablet o uno smartphone connessi alla rete dati e dotati di altoparlanti) e gratuita.

Gli insegnanti interessati devono però effettuare un’iscrizione attraverso il seguente modulo on-line (https://forms.gle/t9yjxrzmgWk1UdRh7) entro le ore 10.00 del 6 Aprile 2020.

Con questo seminario on-line, che segue quello già realizzato ad inizio dell’emergenza COVID-19 per le guide ambientali e turistiche del Parco, l’Ente vuole contribuire a dare continuità alle attività didattico educative fornendo nuovi stimoli su temi di valore e interesse internazionale, con la collaborazione di esperti ed adottando tecnologie che favoriscono l’interattività e il confronto.

Maggiori informazioni sul seminario on-line possono essere richieste scrivendo a amorosi@islepark.it

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano