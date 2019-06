La Scuola dell’infanzia di Marciana Marina è la prima Pelagos Plastic Free

A tutti i bimbi l’Alfabeto del Mare di Giada Tofanari

[28 Giugno 2019]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

I bambini della scuola dell’infanzia di Marciana Marina sono stati i protagonisti della presentazione del festival Seif che si tiene nel più piccolo Comune dell’Elba fino al 30 giugno. Infatti, oltre a ricevere l’Alfabeto del mare magnificamente illustrato da Giada Tofanari, sino diventati anche la prima scola dell’infanzia Pelagos Plastic Free.

A ogni bimbo e bimba e alle loro insegnanti è stata infatti consegnata una borsa griffata “Pelagos Plastic Free” e contenente una borraccia in metallo. così non avranno più bisogno di potare in classe le bottiglie di plastica –, un cappellino e una borsina riutilizzabile per l’ortofrutta per la mamma e, naturalmente una copia dell’Alfabeto del mare.

Il miglior commento quello di uno dei bimbi più piccoli che, con una borsa a tracolla più grande di lui, ha detto a un suo compagno: «Così siamo come Babbo Natale», anche se faceva un caldo come Babbo Natale probabilmente nemmeno si sogna.

Le sacche Pelagos Plastic Free, preparate dai giovani volontari/e di Legambiente e Diversamente Marinai impegnati in questi giorni nel primo campo velico e di pulizia delle spiagge di Vele Spiegate, sono state consegnate ai piccoli dalla Sindaco di Marciana Marina Gabriella Allori e dal presidente di Acqua dell’Elba Fabio Murzi.

Insomma, il futuro del mare comincia dai più piccoli, da piccoli gesti, da un sorriso e da un alfabeto di polpi, e balene, delfini e pesci spada che accompagnerà i piccoli della scola d’infanzia di Marciana Marina nella vita e in quello che speriamo sia davvero il mare più pulito di Pelagos Plastic Free.