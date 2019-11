L’assassinio del Guardiano della Foresta nel Brasile di Bolsonaro (VIDEO)

Da quando Bolsonaro è presidente uccisi almeno 4 Guardiões da Floresta

[4 Novembre 2019]

Il primo novembre i taglialegna illegali hanno teso un’imboscata ai Guardiões da Floresta – i guardiani della foresta – uccidendo Paulo Paulino Guajajara – Kwahu Tenetehar e ferendo alla schiena e a un braccio i suo amico e collega, Laércio Guajajara – Tainaky Tenetehar, che però è riuscito a fuggire. Nello scontro a fuoco tra taglialegna e Guardiani sarebbe morto anche uno degli aggressori.

Kwahu Tenetehar è stato raggiunto da un proiettile al collo, ed è morto nella foresta che stava difendendo dai taglialegna illegali e dai garimpeiros (cercatori d’oro) che hanno invaso il territorio indigeno di Araribóia, regione di Bom Jesus das Selvas, nello Stato brasiliano del Maranhão, tra i villaggi Lagoa Comprida e Jenipapo, un’area dell’Amazzonia centrale dove vivono anche tribù incontattate degli Awa.

Survival International ricorda che «Sono almeno 3 i Guardiani uccisi prima di quest’ultimo attacco, e da quando il loro territorio è stato preso di mira da taglialegna e accaparratori di terra, sono stati assassinati anche molti loro parenti. Arariboia, la loro terra, è oggi l’ultimo lembo di foresta rimasto nella regione».

Pochi mesi fa, proprio Paulo Paulino Guajajara – Kwahu Tenetehar aveva detto a Survival: «Mi fa impazzire vedere tutto questo! Questa gente pensa di poter venire qui, nella nostra casa, e servirsi liberamente della nostra foresta? No. Non glielo permetteremo. Noi non facciamo irruzione nelle loro case e non le derubiamo, no? Mi ribolle il sangue. Sono tanto arrabbiato».

Survival ha diffuso anche un video (che pubblichiamo), del progetto Tribal, nel quale appaiono Paulo Paulino (dietro a sinistra) e Tainaky Tenetehar (dietro a destra) insieme al coordinatore dei Guardiões da Floresta, Olimpio Guajajara, che denunciano che lo loro vite erano a rischio.

Sonia Guajajara, leader della Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), ha detto che «Il Território Araribóia perde ancora un Guardião da floresta che difendeva il nostro territorio. Paulinho Paulino Guajajajra è morto in un’imboscata di boscaioli. E’ ora di fermare questo genocidio istituzionalizzato! Basta autorizzare lo spargimento di sangue del nostro popolo!». Dopo aver partecipato in Vaticano al Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia. una delegazioni di indigeni dell’APIB è in giro per l’Europa per denunciare il razzismo e gli attacchi genocidi scatenati dal presidente neofascista del Brasile Jair Bolsonaro.

Pochi mesi fa, Sarah Shenker, ricercatrice di Survival per il Brasile, aveva accompagnato i Guardiões da Floresta in una delle loro operazioni di pattugliamento, e con lei c’era anche Paulino. La Shenker ricorda che «Kwahu si dedicava anima e corpo a difendere la sua foresta e i suoi parenti incontattati, nonostante i tanti rischi. Era anche una delle persone più modeste che io abbia mai conosciuto. Sapeva che avrebbe potuto pagare il suo impegno con la vita, ma non vedeva alternative perché le autorità non facevano niente per proteggere la foresta e far rispettare la legge. Questa è la realtà della vita per molti popoli indigeni del Brasile e la situazione è molto peggiorata sotto il governo del presidente Bolsonaro. Lui incoraggia taglialegna e accaparratori di terra, e priva i difensori della foresta di protezione lasciandoli in balìa delle mafie dei disboscatori, armati pesantemente e assolutamente spietati. Ma i Guardiani non si arrenderanno, né lo faranno i loro alleati. Se Bolsonaro pensa che questo tipo di brutalità avrà la meglio, si sbaglia di grosso».

Sull’omicidio del leader dei Guardiões da Floresta intervengono con una no ta congiunta anche Greenpeace Brasil e Hivos che «Ripudiano la violenza contro le popolazioni indigene e simpatizzano con il popolo Guajajara per l’omicidio del guardiano Paulo Paulino Guajajara».

Le due organizzazioni ricordano che «Di fronte all’incapacità dello Stato di proteggere i territori indigeni, i “Guardiani della foresta” hanno assunto questo ruolo per se stessi e tutti i rischi ad esso associati. Invase da accaparratori di terra e taglialegna, le terre indigene di Maranhão sono state teatro di una lotta asimmetrica, in cui piccoli gruppi di Guardiani scelgono di difendere, spesso con le loro vite, l’integrità dei loro territori. Paulino e Laercio sono le ultime vittime di uno stato che rifiuta di conformarsi alla Costituzione federale».

Greenpeace e Hivos, promotori del progetto Todos os Olhos na Amazônia, «ripudiano tutte le violenze generate dall’incapacità dello Stato di adempiere al proprio dovere di proteggere questo e tutti i territori indigeni del Brasile e chiedono l’adozione di azioni immediate per prevenire il verificarsi di più conflitti e morti nella regione. Solidarizziamo con i coraggiosi guerrieri Guajajara della Terra Indígena Arariboia e i Guardiões da Floresta, del Maranhão e di tutto il Brasile, che continuano a combattere».