L’Atlante dell’Appennino vince l’Indigo Awards 2019 (VIDEO)

Un prestigioso riconoscimento per Symbola e i parchi nazionali dell’Appennino tosco-emiliano e delle Foreste Casentinesi

[5 Aprile 2019]

Symbola e The Visual Agency sono state premiate per l’Atlante dell’Appennino con l’Indigo Awards (sezione book design), uno dei più prestigiosi premi della grafica e del design in Europa.

Come spiegano a Symbola, l’Atlante dell’Appennino, realizzato da Benedetta Signaroldi, Giacomo Bettiol e Sofia Chiarini, promosso dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e realizzato da Symbola col sostegno del ministero dell’ambiente, «propone per la prima volta una lettura unitaria e complessiva dell’Appennino che ne fa emergere l’importanza, la rilevanza e la centralità nelle geografie fisiche, storiche, economiche e culturali del Paese. Racconta le fragilità ma anche le straordinarie potenzialità del più importante sistema montuoso Mediterraneo, vero palinsesto di tutte le fasi della civilizzazione occidentale».

Il Segretario generale di Symbola, Fabio Renzi, commenta sulla sua pagina Facebook: «Non solo abbiamo fatto il primo e unico Atlante dell’Appennino ma l’abbiamo fatto bene e anche bello…un riconoscimento che condividiamo con i due Parchi nazionali dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, grazie ai quali è stato possibile realizzarlo».

Soddisfatto anche Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che spiega: «L’Atlante dell’Appennino esplora lo straordinario mondo ambientale e culturale dell’Appenino, una catena montuosa che si estende lungo tutta l’Italia peninsulare. L’Atlante che abbiamo progettato per Symbola spiega le caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e climatiche del paesaggio, con descrizioni dettagliate su flora e fauna, offre anche una visione profonda su aspetti demografici, economici e culturali, con un’analisi del sentimento online attorno all’argomento. Infografica e mappe sono integrate con la narrazione testuale per evidenziare informazioni interessanti ed esplorare in profondità argomenti principali, che contano: 12 mappe mostrano geomorfologia e idrografia. 20 illustrazioni raffigurano l’immenso patrimonio di animali e piante, 40 infografiche approfondiscono aspetti numerico-quantitativi».