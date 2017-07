Le libellule rivelano come cambia la biodiversità nel tempo e nello spazio (VIDEO)

Uno studio misura dell'impatto dei pesci predatori negli stagni

[6 luglio 2017]

Secondo i ricercatori della Rice University, che hanno passato 4 anni a studiare i cambiamenti stagionali negli stagni del Texas orientale, «Un filtro ecologico in uno stagno, come i voraci pesci che si nutrono di libellule e damigelle, può aiutare gli ecologisti a prevedere come la perdita di biodiversità può avere un impatto su habitat specifici»,

Si tratta di uno dei primi studi di questo tipo e gli scienziati dimostrano che “filtri” ambientali forti – in questo caso, pesci predatori – portano le comunità di libellule e damigelle a variare regolarmente di anno in anno e la stagione a stagione. Nello studio, pubblicato su Ecology Letters, i ricercatori statunitensi evidenziano che «Ogni anno migliaia di specie terrestri si estinguono e il tasso è in aumento. Gli scienziati hanno faticando a prevedere le conseguenze della perdita di biodiversità, in parte a causa dell’incertezza sulle variazioni naturali nella composizione delle comunità nel tempo e nello spazio».

Il principale autore dello studio, Volker Rudolf, che insegna scienze biologiche alla Rice, spiega: «Gli ecologisti tendono a pensare la biodiversità nello spazio – individuiamo gli hot spot della biodiversità e utilizziamo le mappe per dimostrare come la biodiversità varia nei diversi habitat – ma non nel tempo. In realtà, i cambiamenti della biodiversità nel tempo sono altrettanti e in modi diversi. Ci sono teorie ecologiche che suggeriscono che la dinamica delle comunità devono essere collegati sia nel tempo e nello spazio, ma in genere deducono solo le dinamiche temporali dei modelli spaziali. In un certo senso, la gente ha una sorta ritorno indietro. Presume che se queste dinamiche avvengono nel corso del tempo, allora ecco cosa dovremmo vedere nello spazio. Nel nostro caso, non presumiamo. Mostriamo in realtà ciò che accade».

Dal 2011 al 2015, Rudolf e il suo team hanno raccolto e analizzato oltre 18.000 insetti, anfibi e pesci durante visite trimestrali a 45 stagni remoti nelle National forests di Davy Crockett e Angelina, a circa 80 miglia a nord di Houston.

Un altro degli autori dello studio, Nick Rasmussen, dell’università della California – Davis, ha detto che «Le libellule – e le loro cugine damigelle – sono gli organismi perfetti per studiare la biodiversità nel Texas orientale, perché ci vivono più di 60 specie. Abbiamo molte specie tropicali e un sacco di specie del Nord America e se si esce a guardare uno stagno specifico, si vedrà che c’è molta variazione quanto a specie e dove. C’è una buona comprensione del fatto che i fattori specifici possono influenzare come le specie presentarsi in un determinato stagno e questi fattori potrebbero essere cose come i pesci, la copertura arborea, a temperatura dell’acqua e quanto spesso lo stagno si prosciuga. Ma in cima a tutto questo c’è la variabile stagionale. Le specie cambiano con l’estate, l’inverno e le stagioni umide e secche».

Una delle cose che hanno interessato maggiormente il team di Rudolf è proprio la variabilità degli stagni, non solo da stagione a stagione, ma anche di anno in anno nel corso della stessa stagione. Ritornando ogni autunno, inverno, primavera ed estate negli stessi stagni per 4 anni, gli scienziati Usa hanno quantificato per ogni sito 4 serie di cambiamenti da stagione a stagione, così come 4 serie di cambiamenti di anno in anno. Analizzando le differenze, i ricercatori ha trovato differenze sistematiche nei modelli spaziali e temporali della bio delle libellule negli stagni con diversi predatori superiori: Gli stagni dove erano presenti grandi pesci insettivori determinavano il tipo di libellule in grado di sopravvivere e come le comunità delle libellule cambiano durante le stagioni e gli anni.

Un altro autore dello studio, Benjamin Van Allen dell’università della California – San Diego, spiega ancora: «Se osserviamo uno dei laghetti con i pesci, è possibile vedere i drammatici cambiamenti nella composizione delle comunità da stagione a stagione, ma i cambiamenti sono abbastanza coerenti negli anni per ogni stagno con gli stessi pesci predatori- Guardare in uno stagno con pesci durante tutto l’anno, dà una buona idea di ciò che accade nel resto».

Al contrario, gli stagni senza pesci hanno mostrato molto più diversità da stagno a stagno per i tipi di specie di libellule presenti. Anche i cambiamenti stagionali e annuali erano meno coerenti rispetto agli stagni con grossi predatori. «Senza un filtro forte, la comunità di libellule negli stagni senza pesci vanno “alla deriva” nel corso del tempo e non ritornano a posto ogni anno», ha detto Van Allen.

Chris Dibble dell’università dell’Indiana, aggiunge: «Questo ci dice è che se vogliamo dare un senso alla biodiversità totale in habitat con filtri forti, allora dovremmo scegliere un paio di siti campione e misurarli più volte durante l’anno. Se non è presente nessun filtro forte, allora il nostro studio suggerisce che sarebbe più efficace misurare il maggior numero di siti possibili, ma con un minor numero di punti nel tempo. E’ anche importante notare che i filtri forti possono includere anche forti condizioni climatiche o ambientali, oltre a fattori biotici come i predatori»”

Rudolf fa notare che lo studio evidenzia lo che «Lo stress ecologico causata dalla pesca eccessiva, dalla caccia eccessiva, dalla perdita di habitat e dal cambiamento climatico potrebbe avere effetti molto diversi sugli habitat con e senza filtri» e conclude: «Lo studio dimostra quanto sia importante per gli ecologisti per tenere conto di tali differenze per cercare di quantificare e conservare la restante biodiversità. Queste componenti spaziali e temporali sono in realtà collegate. Le guida un meccanismo comune. In un contesto più ampio, questo significa che possiamo utilizzare semplici regole per dedurre qualcosa sulla biodiversità e su come cambia nel tempo e nello spazio in vari habitat e patch».