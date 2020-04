Le proposte di Federparchi per la fase 2. Apertura controllata per favorire con la natura il recupero fisico e psicologico

Estendere a tutte le aree protette le zone economiche ambientali, con fiscalità di vantaggio e incentivi

[21 Aprile 2020]

Di fronte alla pandemia di Covid-19, quando l’emergenza sarà passata, il Consiglio direttivo di Federparchi è convinto che «La stragrande maggioranza degli italiani che responsabilmente sono restati a casa, avrà bisogno di ritrovare il proprio equilibrio così come le attività economiche devono ripartire in sicurezza. In questo i parchi, quando verrà il momento, sono pronti a dare il loro contributo».

A Federparchi dicono che «Le aree naturali protette possano svolgere un ruolo fondamentale per la ripresa delle attività nella “Fase 2”» e per questo l’associazione delle Aree protette avanza due proposte al governo e alla task force.

1 “Parchi aperti: prenota il tuo parco”. E’ scientificamente provato che gli ambiti naturali – parchi, giardini, boschi – svolgono una funzione terapeutica data dal contatto umano con le piante: è riconosciuto non solo il beneficio antistress e antidepressivo ma è anche ampiamente dimostrato come alcuni agenti chimici emessi dalla flora stimolino attivamente il nostro sistema immunitario, rafforzando le performances complessive dell’organismo e incrementando le funzioni di difesa. Federparchi propone di utilizzare – in tutta sicurezza e con rigorose forme di controllo – le aree naturali protette come spazio vivibile e capace di ricreare un positivo rapporto con la natura. Siamo in grado di fornire – attraverso le sedi dei parchi o i comuni che aderiranno a questa proposta – una soluzione informatica che permetta, anche dallo smartphone, di collegarsi al parco di riferimento vicino casa, di trovare gli spazi disponibili, di ottenere l’autorizzazione per un tempo controllato, di tenere le distanze di sicurezza. È ovvio che tale sperimentazione dev’essere autorizzata nei decreti di prossima emissione (ci rivolgiamo sia ai ministeri più direttamente interessati come ambiente, salute, famiglia, sia alla task forceFase2), consentendo ai parchi, ma anche ai comuni, di accedere al progetto. Le direzioni dei Parchi e/o i comuni potrebbero definire agende, percorsi, luoghi e orari di visita, per consentire ai cittadini di muoversi in forme contingentate all’aria aperta, recuperare energie fisiche e psichiche, rafforzare organismo e sistema immunitario e scaricare le tensioni emotive dovute al difficile momento che tutti stiamo vivendo.

2 Parchi motori di sviluppo sostenibile: estendere le ZEA a tutte le aree protette. Ricordiamo che il sistema dei parchi nella sua articolazione (nazionali, regionali, aree marine, Natura2000, riserve statali e similari) costituisce un modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile e che tale impianto, alla luce anche dei mutamenti climatici e della stessa pandemia, dovrebbe costituire la direzione di marcia per una nuova economia globale più a misura d’uomo; con particolare riguardo va posto alla dimensione internazionale ed europea. Nel nostro campo sosteniamo l’iniziativa che Europarc ha rivolto alla commissione Ue per attivare al più presto la strategia del “Green Deal” e fare di questa sfida la leva per un cambiamento radicale del modello di sviluppo. In questo contesto Federparchi propone, per quanto riguarda le politiche ambientali del nostro Paese, l’estensione delle ZEA (zone economiche ambientali, con fiscalità di vantaggio e incentivi per azioni economiche fondate sulla sostenibilità) a tutte le aree protette istituite ai sensi della legge 394; ampliandone quindi l’applicazione oggi prevista per i soli parchi nazionali. Uno strumento aggiuntivo per far fronte alla crisi economica che si aggiunge a quella sanitaria.

Federparchi sottolinea che «Passeggiare nei boschi e nei prati, in pianura come collina come in montagna, camminare in riva al mare, ci aiuterà a ripartire comprendendo quanto ci è utile la natura che ci circonda e quanto è ricco e prezioso il patrimonio di flora, fauna e biodiversità che appena “fuori casa” abbiamo a disposizione». Per questo chiede al governo «un impegno affinché anche le aree naturali protette possano attivamente contribuire alla ripartenza dell’Italia».