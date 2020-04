Le spettacolari immagini della balenottera al largo dell’Isola d’Elba

Riprese dall’elicottero Nemo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

[14 Aprile 2020]

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha rilanciato su Facebook le spettacolari immagini riprese il giorno di Pasqua dall’alto, da un elicottero del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, proprio al largo dell’Enfola dove ha sede l’Ente Parco, di uno splendido esemplare di balenottera comune (Balaenoptera physalus), il secondo animale più grande del mondo.

Probabilmente si tratta di uno dei due esemplari che erano stati avvistati e filmati mentre nuotavano al largo di Marciana Marina nella mattinata di domenica diretti proprio verso l’Enfola, nel bel mezzo del Santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos

Come scrive in un post il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, «Pasqua 2020 ci ha regalato un incontro davvero speciale. A largo dell’isola d’Elba l’elicottero Nemo #GuardiaCostiera in pattugliamento, ha avvistato una balenottera di circa 20 metri. Questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa e giungono in 5-7 giorni nel #SantuarioPelagos».

Un simbolo di speranza in un momento così difficile, come se questi giganti del mare volessero confermare che la vita, con la sua meravigliosa resilienza, continua nonostante la pandemia di Covid-19. Anche perché probabilmente, senza l’emergenza in corso, l’elicottero non sarebbe stato lì nel momento giusto per poter riprendere questa magnificenza, dato che stava controllando dall’alto le acque elbane alla ricerca di possibili trasgressori – che in questi giorni non sono mancati – del blocco anti-contagio.