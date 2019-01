Riceviamo e pubblichiamo

Legambiente: «Grazie a Parco e Arpat bloccato il tentativo di aprire una grande cava a Fossa Combratta»

Ma l’associazione ambientalista esprime preoccupazione per il sostegno al progetto «venuto da parte del Comune (settore marmo e ambiente) e dall’ASL (ingegneria mineraria)»

[25 Gennaio 2019]

Grazie alla fermezza del Parco e dell’Arpat è stato bloccato il tentativo di aprire una grande cava a Fossa Combratta, ricorrendo a pretestuose motivazioni di sicurezza e aggirando i vincoli del PIT-Piano Paesaggistico (che consente solo l’estrazione di piccole quantità di marmo).

Esprimiamo pertanto soddisfazione per queste conclusioni, per le quali ci siamo battuti con solide argomentazioni. In effetti, l’azienda estrattiva l’aveva combinata veramente troppo grossa:

dovendo mettere in sicurezza la cava (autorizzata per soli 1.370 m 3 ), aveva presentato, come intervento di rimozione di un ammasso instabile (di 400 m 3 ), il progetto di una cava di addirittura 58.000 m 3 , corrispondente a estrarre tanti blocchi quanti, al ritmo precedente, avrebbero richiesto un intero secolo: una misura evidentemente sproporzionata alle reali necessità e palesemente rivelatrice delle finalità “superpredatorie” dell’imprenditore;

), aveva presentato, come intervento di rimozione di un ammasso instabile (di 400 m ), il progetto di una cava di addirittura 58.000 m , corrispondente a estrarre tanti blocchi quanti, al ritmo precedente, avrebbero richiesto un intero secolo: una misura evidentemente sproporzionata alle reali necessità e palesemente rivelatrice delle finalità “superpredatorie” dell’imprenditore; nella documentazione progettuale erano state omesse le relazioni scomode, in particolare lo studio di stabilità che, descrivendo le modalità tecniche con cui l’ammasso era rimovibile (prima di riprendere l’escavazione, limitata a 1.370 m 3 ), avrebbe reso improponibile il “colpo grosso” da 58.000 m 3 ;

), avrebbe reso improponibile il “colpo grosso” da 58.000 m ; la relazione “paesaggistica” non considerava minimamente il “paesaggio”, eludendo anche i più elementari requisiti richiesti dal PIT-PP: anziché studiare il contesto paesaggistico (un versante interamente boscato, intaccato dalla sola cava Fossa Combratta) e l’impatto indotto dalla cava, limitava lo sguardo alla sola area di cava.

Assieme alla soddisfazione, però, dobbiamo esprimere anche preoccupazione. L’aspetto più sconcertante della vicenda, infatti, non è tanto l’iniziativa imprenditoriale, improntata più o solo alla massimizzazione dei profitti senza tener in alcuna considerazione gli impatti ambientali (e i connessi costi a carico della collettività), quanto il sostegno che a questa iniziativa era – ogget­tivamente e nei fatti – venuto da parte del Comune (settore marmo e ambiente) e dall’ASL (ingegneria mineraria), che ha prodotto un braccio di ferro all’interno delle conferenze dei servizi che ha determinato, per la prima volta, un pronunciamento non unanime.

I due uffici pubblici hanno infatti sollecitato la ditta a rimodulare il progetto (a 26.600 m3) realizzando poco meno della metà della cava, ma senza rimuovere l’ammasso instabile da cui tutto era partito.

È evidente che appellarsi a ragioni di sicurezza per motivare un’ingente escavazione (altrimenti non consentita dal piano paesaggistico) e poi lasciare immutato il pericolo è una proposta illogica che mina seriamente la credibilità delle istituzioni e ne svela la scarsa considerazione che ha dell’intel­ligenza del cittadino.

La vicenda della cava Fossa Combratta lascia per questo l’amaro in bocca e crea un precedente davvero pericoloso: se finora si è sempre e unanimamente riconosciuta la priorità della sicurezza, d’ora in poi i progetti di messa in sicurezza saranno gravati del sospetto di un loro uso strumentale.

Ci auguriamo che in futuro, comprendendo il danno arrecato alle istituzioni, tutti i soggetti istituzionali coinvolti in decisioni analoghe dimostrino nei fatti che tale dubbio non ha fondamento.

di Legambiente Carrara