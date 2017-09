I licaoni sono democratici e votano con gli starnuti (VIDEO)

Il branco di licaoni decide insieme quando e dove andare a caccia e lo mette ai voti

[6 settembre 2017]

Un team di zoologi dell’università del New South Wales ( Unsw – Australia), della Brown University (Usa) e della Swansea University (Regno Unito) ha monitorato i licaoni (Lycaon pictus) in pericolo di estinzione che vivono e cacciano nei territori protetti dal Botswana Predator Conservation Trust e quel che hanno scoperto è davvero eccezionale: questi cani selvatici africani, dopo aver espletato le cerimonie di saluto del branco chiamate “social rallies”. usano gli starnuti per decidere quando e dove andare a caccia,.

I licaoni sono canidi endemici dell’Africa. Le maggiori popolazioni sopravvivono nell’Africa meridionale e nella parte meridionale dell’Africa orientale (in particolare Tanzania e Mozambico settentrionale). I loro principali nemici sono i leoni e gli esseri umani. Sono animali sociali che si riuniscono in branchi di circa 10 individui, ma alcuni branchi possono riunire fino a oltre 40 licaoni. Sono carnivori opportunisti, intelligenti e resistenti, che cacciano soprattutto gazzelle e che riescono a raggiungere anche i 70 km all’ora.

Finora si pensava che gli starnuti dei licaoni servissero semplicemente a liberare le loro vie aeree, ma lo studio, che sarà pubblicato su The Proceedings of the Royal Society B, ha rivelato una realtà molto più complicata e affascinate

Neil Jordan , dell’Unsw e della Taronga Conservation Society spiega che i licaoni, dopo periodi di riposo, esibiscono cerimonie di saluto molto energiche chiamate rally sociali prima di spostarsi di nuovo insieme. Volevo capire meglio questo comportamento collettivo e ho notato che i canidi starnutivano mentre si preparava ad per andare. Abbiamo registrato i dettagli di 68 manifestazioni sociali provenienti da 5 branchi di licaoni che vivono nel Delta dell’Okavango in Botswana e non riuscivamo a crederci quando le nostre analisi hanno confermato i nostri sospetti. Più c’erano starnuti avvenuti, più era probabile che il branco si muovesse e il branco cominciasse la caccia. Lo starnuto è un tipo di sistema di voto».

Andrew King, del College of Science dell’università britannica di Swansea, ha spiegato a BBC News che «Gli starnuti fungono come un tipo di “quorum” e gli starnuti devono raggiungere una certa soglia prima che il gruppo cambia attività. I quorum sono usati anche da altri carnivori sociali come i suricati».

Ma lo studio evidenzia che alcuni starnuti contano più degli altri e la principale autrice dello studio, Reena Walker, della Brown University, evidenzia: «Abbiamo scoperto che, quando il maschio e la femmina dominanti erano coinvolti nel rally, il branco doveva starnutire solo alcune volte prima di spostarsi. Tuttavia, se la coppia dominante non era impegnata, erano necessari più starnuti – circa 10 – prima che il branco si spostasse».