Lupi: allevatori portoghesi in visita in Maremma per studiare le misure di prevenzione

Medwolf: stesse problematiche nella gestione degli allevamenti e i vantaggi degli strumenti di prevenzione

[4 maggio 2017]

Da ieri, il progetto Life Medwolf sta ospitando una delegazione portoghese di quattro allevatori e un tecnico dell’Istituto politecnico di Castelo Branco – Scuola superiore di agraria, partner del progetto, per mostrare loro i sistemi di prevenzione nel territorio maremmano. La delegazione portoghese ha cominciato subito le visite in due aziende zootecniche della Maremma: una a Grosseto e l’altra poco distante in località Marrucheti, entrambe dotate di recinzioni e cani da guardianìa forniti dal progetto Medwolf.

Ieri sera, dopo la visita alle aziende grossetane Neri e Barzagli, la delegazione ha cenato con prodotti tipici del territorio offerti proprio dalle aziende che fanno parte del progetto. Oggi visiterà le aziende Vergari e Saloni, quest’ultima come le aziende visitate il giorno prima appartenente a DifesAttiva, l’associazione nata dal progetto Life Medwolf che ha lo scopo di mettere in rete aziende dotate di strumenti di prevenzione, mentre domani è prevista la visita al Caseificio sociale di Manciano e poi il rientro in Portogallo.

Insomma, le misure di prevenzione e le buone pratiche per mitigare il conflitto tra predatori e attività rurali in Maremma fanno scuola anche per il Portogallo e Valeria Salvatori, responsabile del progetto Life Medwolf conclude: «Stiamo lavorando per cercare di ridurre il conflitto tra predatori e attività zootecniche sul territorio consapevoli che adottando gli strumenti di prevenzione, nella giusta maniera, si possano ridurre i danni da predazioni e quindi mitigare il conflitto. La delegazione portoghese, che sta visitando insieme a noi le aziende del territorio che hanno richiesto e adottato queste protezioni, ha condiviso le difficoltà nella gestione di un allevamento ma anche i vantaggi offerti dagli strumenti di prevenzione forniti dal progetto».

Il progetto Life Medwolf rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento da parte di allevatori, aziende o tecnici. Per informazioni è possibile consultare anche www.medwolf.eu o www.difesattiva.info.