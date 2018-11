Lupi: dalla Commissione Ue via libera al risarcimento del 100% del danni

Confagricoltura: bene il ristoro integrale e le misure di protezione della aziende

[9 novembre 2018]

La Commissione europea ha modificato gli orientamenti per la concessione di aiuti di stato in agricoltura 2014-2020, introducendo la possibilità di coprire al 100% i costi sostenuti dalle aziende agricole per prevenire i danni causati da lupi e da altri animali protetti. Finora era ammesso solo l’80% per gli investimenti di prevenzione, che la modifica attuale porta al 100%.

Secondo la Commissione Ue, il successo della politica di conservazione in ambito europeo dipende in parte dalla gestione efficace dei conflitti uomo-fauna selvatica associati alla tutela degli animali protetti.

Confagricoltura, che valuta positivamente le decisioni della Commissione Ue, sottolinea che «In quest’ottica, “bisognerà intervenire in modo ancor più efficace per la gestione delle specie protette e per la sicurezza degli animali allevati ma anche delle persone» e aggiunge che «E’ giusto e doveroso risarcire integralmente gli agricoltori e proteggerli».

Confagricoltura evidenzia che con la copertura del 100% sono «Autorizzati a totale rimborso anche i cosiddetti costi indiretti, come quelli veterinari derivanti dal trattamento degli animali feriti e del lavoro legati alla ricerca di animali scomparsi a seguito di un attacco da parte di un animale protetto. Saranno inoltre rimborsati gli investimenti che gli agricoltori faranno per prevenire tali danni, ad esempio costruendo recinzioni elettriche o acquisendo cani da guardia».

L’organizzazione agricola conclude: «Auspichiamo che lo stesso trattamento economico venga esteso anche per le specie non protette, come i cinghiali che, tra l’altro, sono portatori delle peste suina che sta mettendo in ginocchio intere nazioni come il Belgio».