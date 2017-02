Lupi, escursionisti e cani da guardianìa in Maremma

Due incontri per capire il corretto comportamento da tenere in presenza di cani da guardianìa negli itinerari escursionistici

[10 febbraio 2017]

Due appuntamenti gratuiti dedicati alla conoscenza del corretto comportamento da tenere in caso si incontrino sui propri itinerari escursionistici cani per la protezione del bestiame. Questo è l’obiettivo dei due incontri che si terranno martedì 14 e martedì 21 febbraio, entrambi con lo stesso contenuto, e che sono organizzati dall’ Associazione DifesAttiva, nata all’interno del Progetto Life+ Medwolf e sottoscritta solo da imprenditori agricoli zootecnici che utilizzano, in modo corretto, strumenti di prevenzione. Lo scopo sarà anche quello di confrontarsi con tecnici sui problemi legati alla presenza di cani da guardianìa sul territorio.

Martedì 14 febbraio 2017, alle ore 14,00, l’incontro avrà luogo nel centro visite del Parco naturale della Maremma. Dopo aver trattato temi legati ai cani da guardianìa, i presenti si sposteranno in una azienda agricola zootecnica nei pressi di Grosseto per conoscere da vicino gli alleati che gli allevatori hanno sul campo. A fine giornata degustazione dei formaggi di DifesAttiva.

Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 14,00, l’incontro avrà luogo nel centro visite del “Casa Roccalbegna” a Roccalbegna. Dopo aver trattato i temi legati ai cani da guardianìa, i presenti si sposteranno in una azienda agricola zootecnica nel pressi di Roccalbegna per conoscere da vicino gli alleati in campo degli allevatori. A fine giornata degustazione dei formaggi di DifesAttiva.

Alle fine di ogni appuntamento sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre i due incontri sono validi come corsi di aggiornamento per i soci Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche) e rilasciano 2 crediti formativi. Il contenuto dei due corsi è lo stesso, perciò è possibile partecipare all’uno o all’altro.

Per info: 347.8454341, Luisa Vielmi – 328.4211416, Nunzio D’Apolito.

Medwolf