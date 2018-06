Lupi in Alto Adige? «Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta solamente di cani lupo»

Lo afferma il direttore dell'Ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano, Luigi Spagnolli: «Ciò basta per creare inutili allarmismi»

[18 giugno 2018]

«Non solo a noi, ma anche sui social media, giungono molte segnalazioni della presenza di lupi: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta solamente di cani lupo molto simili, ma ciò basta per creare inutili allarmismi».

Lo afferma il direttore dell’Ufficio caccia e pesca della Provincia, Luigi Spagnolli, raccontando gli ultimi due episodi accaduti venerdì, quando due persone hanno contattato gli uffici provinciali raccontando di aver avvistato un lupo nel Comune di Bolzano.

In realtà, come spesso accade, si tratta semplicemente di un cane lupo cecoslovacco, razza che trae origine dall’incrocio tra lupo dei carpazi e pastore tedesco. Proprio per evitare segnalazioni errate e il diffondersi di allarmismi ingiustificati, l’appello dell’Ufficio caccia e pesca ai possessori di cani lupo cecoslovacchi è quello di renderli riconoscibili grazie ad un collare colorato e ben visibile.

Come previsto dalla legge, inoltre, i cani dovrebbero essere controllati e tenuti al guinzaglio quando si muovono sul suolo pubblico.

di Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige