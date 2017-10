Lupi, mozione di Sì – Toscana a Sinistra: «Regione smetta di chiedere abbattimenti illegali e controproducenti»

Si applichino tutte le misure preventive necessarie, facendo arrivare i fondi agli allevatori

[31 ottobre 2017]

I Consiglieri regionali di Sì – Toscana a Sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti, che oggi hanno depositato una mozione (in allegato) sul tema dell’abbattimento del lupi chiesto dalla giunta regionale al ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti, denunciano che «Continua la guerra dell’Assessore Remaschi alla fauna selvatica la cui ultima tappa è la richiesta al Ministero di abbattere il 5% dei lupi. Una richiesta contraria alla Direttiva europea Habitat, visto che la nostra regione non rientra nella casistica che consente le deroghe alla norma, e che non tiene conto di tutti gli studi scientifici che segnalano come abbattere alcuni esemplari di lupo provochi un effetto contrario a quello desiderato, generando la disgregazione dei branchi e il conseguente aumento della predazione del bestiame allevato da parte di esemplari vaganti».

Per i due esponenti della Sinistra, «Stupisce che per alimentare una propaganda antiscientifica e filovenatoria, ai limiti dell’istigazione al bracconaggio, s’ignori che la presenza del lupo assicura un sistema biologico e naturale di contenimento dei cinghiali e degli altri ungulati, come i daini e i caprioli, cui la Regione ha dichiarato una guerra tutta a colpi di fucile. Una guerra che sortisce ancora una volta l’effetto contrario a quello auspicato, dato che aumenta l’estro riproduttivo degli animali selvatici. Lascia comunque esterrefatti quest’accanimento contro il lupo, una specie che peraltro, al di là del clamore mediatico, provoca danni limitati al mondo agricolo e agli allevatori rispetto ad altri animali».

Fattori e Sarti spiegano che «Oggi con il nostro atto chiediamo, assieme alle principali associazioni ambientaliste e agli studiosi, di cambiare rotta per evitare di aggravare i problemi che si afferma di voler affrontare e risolvere. La convivenza con i nostri lupi è possibile e per aiutare concretamente gli allevatori colpiti da fenomeni predatori bisogna finalmente attivare una capillare azione di prevenzione su tutto il territorio, con tecnici preparati che studino le soluzioni migliori per ciascuna realtà (ad esempio recinzioni elettrificate e cani da guardiania) e con il giusto riconoscimento dei costi accessori legati all’attuazione di queste misure».

Sì – Toscana a Sinistra conclude: «Ora tutto questo è immediatamente realizzabile, dato che la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuti previsto dalla Regione a beneficio delle aziende zootecniche per i danni da predazione provocati dal lupo».