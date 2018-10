Mammiferi 10 e lode a M’ammalia 2018

Buoni, cattivi … o semplicemente mammiferi? Dal 22 al 31 Ottobre iniziative in tutta Italia

[18 ottobre 2018]

Si avvicina la settimana di M’ammalia, gli eventi per far conoscere i mammiferi, le loro problematiche e gli ecosistemi di cui fanno parte coordinati dall’Associazione Teriologica Italiana e organizzati da istituzioni scientifiche e culturali (musei naturalistici, orti botanici, biblioteche), aree naturali protette e associazioni.

Il tema dell’edizione 2018, che si terrà dal 22 al 31 Ottobre, è “Mammiferi 10 e lode: Buoni, cattivi … o semplicemente mammiferi?” e, spiegano gli organizzatori «Vuole far riflettere sulla percezione che le persone hanno della fauna e dell’ambiente. Il progressivo spopolamento delle campagne e dei borghi montani iniziato nel dopoguerra ha fatto sì che per molti italiani il rapporto con la fauna si riducesse alla visione di documentari o fotografie o ad un’esperienza particolare da sperimentare nelle visite in aree protette o altri luoghi naturali. Il rapporto diretto con i mammiferi selvatici era perciò limitato soprattutto alle categorie di cittadini direttamente coinvolte o interessate: agricoltori, allevatori, ma anche ricercatori, tecnici faunistici e appassionati».

L’Associazione Teriologica Italiana sottolinea che «Negli ultimi 10 anni, in Italia, abbiamo assistito a una progressiva espansione di alcune specie di mammiferi che hanno dimostrato una grande capacità di adattarsi agli ambienti modificati dall’uomo. Le specie più plastiche sono ormai presenti anche nei contesti urbani, e perciò l’interazione diretta con essi è diventata sempre più diffusa. Un esempio emblematico è dato dagli orsi confidenti che in centro Italia arrivano a frequentare aree urbane ed entrano in contatto con l’uomo. Un altro esempio è dato dal lupo, specie carismatica in grado di suscitare intense emozioni, spesso molto nette: odio, paura ma anche amore e fascinazione. Un tempo presente solo nelle zone remote dell’Appennino, è ora arrivato sulle Alpi e alle periferie delle città, e interagisce sempre di più con le attività umane, in particolare la zootecnia, tanto che in alcune regioni il livello del conflitto con le attività produttive si sta drasticamente alzando».

Un conflitto che a volte si nutre di paure ingiustificate, mentre, «La diffusione delle notizie attraverso i media tradizionali, ma anche e soprattutto attraverso internet, e in particolare i social network, estendono il dibattito sulla conservazione e gestione delle specie a un pubblico molto più ampio di quello tradizionale. Ancora una volta si pensi al lupo e all’impatto mediatico suscitato dal nuovo piano d’azione, che ha portato a nutriti dibattiti sui media e a numerose e partecipate proteste in piazza.

Un’analoga interazione tra il pubblico, i mammiferi e i ricercatori è data dalla presenza di specie aliene in contesti urbani o periurbani. Un facile e noto esempio viene dallo scoiattolo grigio, che nei parchi urbani interagisce molto frequentemente con i visitatori, e agli occhi di questi costituisce la possibilità di confrontarsi con “la natura selvatica”, trattandosi invece di una specie introdotta dagli Stati Uniti che sta portando all’estinzione il nostro scoiattolo rosso. In questo caso il conflitto tra esperti di fauna e cittadini nasce per una visione talvolta contraria e negativa dei piani di controllo delle specie aliene invasive da parte dell’opinione pubblica».

La domanda alla quale vuole tentare di rispondere M’ammalia 2018 è «Ma i mammiferi (e i tecnici e ricercatori che li studiano) quindi sono buoni o cattivi?». La risposta è che «Sono semplicemente mammiferi, e mai come oggi la sfida della conservazione e gestione è quella di informare i cittadini sulla biologia di queste specie, sulle problematiche ad esse connesse e sul corretto comportamento da tenere nei confronti della fauna». Ecco l’elenco degli eventi previsti fino ad ogi per M’ammalia 2018:

20/10/2018 Scoiattoli: Mostra fotografica di Carlo Galliani.

Lanificio Conte (spazio espositivo), FESAV – Festival della Scienza dell’Alto Vicentino

21/10/2018 Fräulein Brehms Tierleben. Felis silvestris – Die Wildkatze

Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano, BZ

21/10/2018 Fräulein Brehms Tierleben: Der Luchs

Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano, BZ

23/10/2018 Presentazione del libro “Il tempo dei lupi”. Conversazione con l’autore tra storia e scienza

Piazza della Cittadella 10, Bergamo, BG, Italia

24/10/2018 Dietro le quinte del museo: i crani

Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno (SO)

24/10/2018 I Cetacei e gli Uccelli del Golfo di Napoli

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche di Napoli

26/10/2018 L’oscuro mondo dei pipistrelli

Museo del Fiore di Acquapendente (VT)

26/10/18 Una storia da Lupi

Centro Studi Appennino Lucano, CEA Viggiano e Centro Studi Naturalistici Nyctalus

Viggiano, Potenza, Italia

26-27/10/2018 Mammiferi 10 e lode

Centro culturale Ex-Omni via, Campobasso

27/10/2018 Presentazione del volume – Mammiferi Italiani: istruzioni per l’uso

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Calci, PI, Italia

27/10/2018 Riconoscere le orme dei mammiferi

Museo di Storia Naturale della Maremma, Grosseto, GR, Italia

27/10/2018 Mammiferi. Questi sconosciuti

CRFS LIPU Roma, RM, Italia

27/10/2018 Scoiattoli italiani nativi e alieni: presentazione della nuova guida per ragazzi

Lanificio Conte (spazio espositivo), Schio, VI, Italia

29/10/2018 Mammiferi in posa al Museo di Zoologia

Unimore – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, MO

30/10/2018 Speciale primo quadrimestre: M’ammalia – Mammiferi in pillole

Muse, Corso del Lavoro e della Scienza, Trento, TN, Italia

3/11/2018 Oltre M’ammalia 2018 – Un sabato da mammiferi –

Piazza Italia 15, Pescara, PE, Italia

3/11/2018 Oltre M’ammalia – Mammiferi in pillole

MUSE Museo delle Scienze, Trento

Gli Enti interessati a proporre eventi da inserire in programma sono pregati di mettersi in contatto con l’Associazione Teriologica Italiana, inviando una mail all’indirizzo comunicazione@mammiferi.org