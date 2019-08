Plebem, per una sensibile moltitudine che crea in sintonia con la natura e l’arte

Marciana: notte magica con Riccardo Mazzei alla Pieve di San Lorenzo riscoperta

Legambiente: la chiesa venga inserita nel territorio del Parco Nazionale, progetto di valorizzazione

[12 Agosto 2019]

Marciana Borgo d’Arte è un festival d’arte contemporanea ideato e curato da Valentina Anselmi in collaborazione con Roberto Ridi, Loredana Zugno e uno staff di professionisti, supportato e patrocinato dal Comune di Marciana (LI), in stretta collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e Acqua dell’Elba. Obiettivo del progetto è rendere l’antico borgo medievale di Marciana meta culturale in grado di dar voce al panorama delle arti e culture contemporanee. Il tema dell’anno è Arte Natura per incentivare e sostenere iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente, verso le urgenti problematiche relative all’inquinamento e verso la promozione del territorio.

Nell’ambito di questo festival d’arte contemporanea, il 10 agosto, alla pieve di San Lorenzo, Marciana, la notte di San Lorenzo è stata illuminata da Plebem, una performance dell’artista elbano-newyorkese Riccardo Mazzei.

La curatrice dell’evento, Valentina Anselmi, spiega che «L’antica chiesa romanica, risalente al XII secolo, senza copertura dall’agosto 1553 quando fu data alle fiamme dai franco-turchi al comando del pirata Dragut è stata teatro, solo per una notte, di un’installazione luminosa e di un’azione pittorica, entrambe possibili solo grazie alla partecipazione del pubblico presente».

La pieve era stata liberata dalla vegetazione infestante (un vero e proprio bosco di robinie era cresciuto dentro la chiesa) da alcuni volontari di Legambiente, è tornata ad essere accessibile al pubblico e visitabile in tutta la sua magnificenza. E proprio Legambiente ha chiesto che San Lorenzo venga inserita nel territorio del Parco Nazionale (è pochi metri dal confine dell’area protetta) e chiede al Comune di Marciana e Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano «un progetto di valorizzazione di un luogo unico e praticamente sconosciuto.

Siamo contenti di aver contribuito a questa bella iniziativa e di aver fatto conoscere questo pezzo di splendore nascosto della storia di un’isola che ha ancora bellezza, mistero e genio. Un grandissimo grazie al legambientino Riccardo, un artista migrante, generoso come sempre con la sua terra».

E la notte di San Lorenzo è stata davvero misteriosa tra le mura ancora salde di granito del Monte Capanne e di calcare di Pianosa: «Nella magia di un tetto fantasma fatto di fili, come invito a percepire le tracce di quella copertura crollata, la performance di Riccardo ha dato vita a decine di ritratti dei partecipanti, realizzati come sindoni su carta di riso e dipinti con la terra del luogo – racconta la Anselmi – I dipinti realizzati hanno decorato le antiche pareti insieme alle scenografiche lampade create dall’artista utilizzando esclusivamente materiali eco-sostenibili e riciclati, che hanno finalmente riportato la luce in un luogo storico simbolo del nostro territorio, troppo spesso abbandonato al buio della dimenticanza o sconosciuto. Arte per la natura, arte per la terra, ancora una volta Riccardo Mazzei, in piena sintonia con lo spirito del genius loci, ha saputo cogliere con intelligenza le suggestioni e le peculiarità del luogo per trasformarle in magiche emozioni in grado di trainare l’intera comunità presente e che ci auguriamo possano essere un buon incipit per un percorso di valorizzazione e riqualificazione di luoghi storici come questo. Scopo del festival è infatti anche quello di creare una rete consolidata e collaborativa fra professionisti, enti e associazioni presenti sul territorio per cercare di dare vita ad altre azioni costruttive come questa, necessarie e indispensabili per un percorso che abbia come fine la creazione di un’offerta culturale elbana che abbia come tema l’ambiente e il nostro prezioso ecosistema.

Arte contemporanea, dunque, che diventa mezzo per promuovere la conoscenza, strumento per comunicare e contemporaneizzare tematiche eterogenee per la salvaguardia del nostro patrimonio.

Per la realizzazione di Plebem lo staff ringrazia di cuore i tanti partecipanti e tutti colori che hanno reso possibile questo evento spettacolare: Umberto Mazzantini, Gianlorenzo Anselmi e Legambiente Arcipelago Toscano; il sindaco Simone Barbi e il Comune di Marciana; Maurizio Burlando e il Parco Nazionale Arcipelago Toscano; Fabio Murzi e l’Acqua dell’Elba; Alessio Calderaro e i vigili del comune; Andrea Burelli e Andrea Vaudo della Civitas; Edoardo Malagigi; Clara Fanelli e Niccolò Ridi per le magnifiche foto che pubblichiamo.