Miniere Vive all’Isola d’Elba, il 14 maggio festa nell’area dei Laghetti Rossi tra Rio Marina e il Cavo

Passeggiate, arte, sport, musica e degustazioni per valorizzare un’Elba che pochi conoscono

[9 maggio 2017]

Domenica 14 Maggio, dalle ore 11.00 alle 19,00 le miniere dell’Isola d’Elba saranno in festa: tra Rio Albano e Monte Calendozio, nel comune di Rio Marina, si terrà l’iniziativa “Miniere Vive – passeggiate, arte, sport, musica e degustazioni nell’area dei Laghetti Rossi”.

Una giornata di festa in uno degli ambienti più belli, affascinanti e meno conosciuti dell’Isola d’Elba, promossa da un vasto cartello di singoli ed associazioni del versante nord-orientale e dell’Elba tutta, e coordinata da Legambiente Arcipelago Toscano. Gli organizzatori, che ringraziano in particolare l’Agenzia del Demanio, che ha cortesemente concesso la bellissima area del Calendozio per gli eventi culturali, sportivi e gli spuntini gastronomici, sottolineano che «Finalità dell’iniziativa è quella di far conoscere a più persone possibili la profonda, struggente bellezza della zona mineraria tra Rio Marina e Cavo, con i suoi colori strabilianti, i paesaggi mozzafiato, i profumi intensi e l’appassionante storia. I promotori hanno deciso di mettere le proprie competenze a disposizione di chi vorrà partecipare, creando una giornata ricca di eventi che mettono in risalto le enormi possibilità di valorizzazione, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche naturali».

I partecipanti verranno invitati a lasciare le auto all’ingresso della zona, alla sbarra sulla strada Provinciale tra Rio Marina e Cavo, poco dopo la Casa del Direttore e poco prima di Cala Seregola, da dove sarà assicurato un servizio navetta per le persone con problemi di deambulazione.

A tutti i partecipanti verrà fatta firmare una dichiarazione di responsabilità, e verranno distribuite le norme di comportamento da osservare all’interno di un’area protetta dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, da quello Minerario e dalla direttive europee Habitat e Uccelli.

Gli appuntamenti sono due:

Alle ore 11,00 partirà un gruppo condotto dalla Guida Ambientale Giacomo Luperini, con il supporto scientifico del geologo Enrico Regini e del Dottor Adolfo Santoro. Luperini proporrà un laboratorio di fumetto naturalistico a bambini e famiglie, mentre Regini illustrerà la storia e la geologia del comparto minerario e Santoro proporrà una Meditazione Camminata nel silenzio tra terra e mare.

Alle Ore 14,30 escursione in bici lungo i sentieri con Elba Gravity Bike: partenza Panche (Volterraio) a Rio nell’Elba, poi si percorre il sentiero che sovrasta Rio sul Monte Strega, il sentiero di Vignola (GTE 62) fino al piazzale del Giove e si prosegue fino al piazzale di Monte Giove e scendere al Laghetto Rosso, per risalire fino al Calendozio. Info: Dario 3202649391.

Alle ore 15,00 sarà la Guida Ambientale Alessandra Ferrà ad accompagnare un secondo gruppo, partendo sempre dalla sbarra sulla strada Provinciale tra Rio Marina e Cavo.

Il ritorno è previsto dopo le 19,00 al termine del concerto finale.

Per chi parteciperà fin dalla mattina è previsto il pranzo al sacco al Calendozio.

Gli organizzatori chiedono di portare dolci per la merenda, ed un gomitolo di filo rosso, (attività a sorpresa). In conclusione dell’iniziativa ci sarà una degustazione di prodotti locali, offerti da vari produttori coordinati dall’Agriturismo Il Termine di Cavo.

Nel pomeriggio sono previste una serie di attività estremamente varie, adatte a grandi e piccini, e rispettose del contesto ambientale: Yoga della Risata condotto da Anna Godano, dimostrazione degli Arcieri del Mare, lettura di brani a tema ambientale del laboratorio di teatro “Alberi”, a cura di Francesca Ria, ed a tema storico/sociale “I minatori di Rio, tratto da Polvere, polvere nera”, a cura di Angela Galli, mentre un gruppo di artisti si misurerà con le peculiarietà cromatiche del posto nel laboratorio “Cielo..Terra..Acqua..e Rosso ..rosso rosso… Dipinti en plein air”.

Alle 17,00 chiuderà la giornata un eccezionale concerto acustico degli Scapestrati e di Ravanatera.

Tutti sono invitati a partecipare per scoprire e difendere la bellezza nascosta dei laghetti Rossi, del Calendozio e dell’Elba mineraria.

Per informazioni:

laghettirossi@gmail.com

Susanna: 3928558825 – Matteo 3381426277 – Maria 3290822185