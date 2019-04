Morta una delle tartarughe più a rischio estinzione del mondo: ne restano solo tre esemplari (VIDEO)

Il rettile di acqua dolce è deceduto dopo il quinto tentativo di inseminazione artificiale

[16 Aprile 2019]

Nello zoo di Suzhou, nello Jiangsu in Cina, è morto uno degli ultimi esemplari della tartaruga gigante di acqua dolce più rara del mondo: la tartaruga dal guscio molle gigante dello Yangtze (Rafetus swinhoei) e l’unica femmina di questo rettile fluviale nota in Cina e nel mondo. Ormai l’estinzione di questa specie è vicina: ne restano solo tre individui conosciuti: 1 in Cina, 2 in Vietnam.

La femmina di tartaruga dal guscio molle gigante dello Yangtze, che si pensa avesse almeno 90 anni, era ospitata nello zoo di Suzhou insieme a un maschio ultracentenario, mentre il sesso delle due Rafetus swinhoei che vivono in natura in Vietnam è sconosciuto.

Il South China Morning Post, che a sua volta cita lo Suzhou Daily, rivela che la tartaruga è morta il giorno dopo aver subito un tentativo di inseminazione artificiale. Il 12 aprile i ricercatori dello zoo cinese hanno portato a termine senza difficoltà il quinto tentativo di inseminazione artificiale della tartaruga e l’animale non sembrava mostrare nessun problema, il giorno dopo hanno trovato la tartaruga morta e non è restato altro da fare che prelevare i suoi ovari. Anche i quattro precedenti tentativi di inseminazione artificiale erano falliti.

La tartaruga dal guscio molle gigante dello Yangtze è una delle più grandi tartarughe di acqua dolce e, fino a non molto tempo fa. Era diffusa in un grande areale tra Cina e Vietnam, tanto che è conosciuta con diversi altri nomi come tartaruga dal guscio molle gigante del Fiume Rosso, tartaruga dal guscio molle di Shanghai o tartaruga dal guscio molle di Swinhoe,

Secondo il South China Morning Post si tratta di una «perdita catastrofica». Lo zoo aveva battezzato la femmina di tartaruga Xiangxiang e riferisce il giornale di Shanghai The Paper sottolinea che «La specie, Rafetus swinhoei , è una delle più grandi e rare tartarughe d’acqua dolce del mondo, può vivere fino a oltre 160 anni e può avere da due a tre cucciolate ogni anno».

Il noto blogger scientifico cinese che scrive sotto lo pseudonimo di Hualuochengshi ha scritto che «La perdita della tartaruga è stata un fallimento di tutta l’umanità. C’è un’enorme sensazione di impotenza nell’aria».

