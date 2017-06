Nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono nati (almeno) 4 cuccioli di lupo

Nell’area faunistica di Civitella Alfedena sono presenti 10 lupi adulti, ai quali vanno ad aggiungersi i nuovi nati

[29 giugno 2017]

Ieri nell’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena, il veterinario del Parco, Leonardo Gentile, e i custodi hanno accertato la nascita di almeno quattro cuccioli di lupo, sorvegliati e accuditi dalla mamma. I lupi hanno all’incirca 30 gg. e sembrano godere di ottima salute.

Nell’area faunistica sono presenti 10 lupi adulti, ai quali vanno ad aggiungersi i nuovi nati.

Come si ricorderà, il branco dei lupi dell’area faunistica si è ricostituito, qualche anno fa, con il ritrovamento di una lupa, che non a caso si chiama Dacia, da parte della scrittrice Maraini e di un altro lupo a Scontrone in gravi condizioni di salute. Entrambi i lupi furono curati e accuditi dal Parco e da allora ci stanno regalando l’emozione di scoprire i nuovi arrivati, che si rinnova ogni anno. L’area faunistica di Civitella Alfedena, nata negli anni settanta, è da sempre un luogo privilegiato per godere dell’avvistamento in semilibertà di questo splendido animale.

di Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise