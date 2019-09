Consumo di suolo

Nelle aree protette italiane consumo di suolo al minimo: 0,003% e 0,3 ha/mq

Federparchi: in gran parte interventi post-sima e messa in sicurezza infrastrutture

[19 Settembre 2019]

Federparchi fa notare che, secondo il rapporto Ispra-Snpa sul consumo di suolo, «Nelle aree protette italiane si registra un incremento di densità di consumo del suolo rispetto al 2017 sensibilmente inferiore rispetto ai trend preoccupanti dell’intero territorio nazionale. Il rapporto Ispra 2019 ci parla di 0,3 mq/ha contro il dato nazionale pari a 1,6 mq/ha».

Inoltre, Federparchi evidenzia che «Gran parte dell’incremento di consumo di suolo nelle aree protette sia concentrato nei parchi di Marche, Abruzzo e Campania a causa di situazioni specifiche (interventi post terremoto, adeguamenti infrastrutturali, ecc.)».

Come riporta il rapporto a pagina 82, i parchi registrano l’aumento di gran lunga più limitato: «Il consumo di suolo all’interno delle aree protette, pur non arrestandosi, risulta decisamente inferiore alla media nazionale».

Federparchi evidenzia che «Nel 2018 nei parchi italiani è stato consumato suolo per 108 ettari, lo 0,003 % dell’intera superficie di aree protette italiane (3.163.600 ettari) il che equivale a dire che il 99,99% della superficie non ha registrato nessun consumo di suolo. Il ruolo di difesa del territorio gestito dai parchi italiani è, inoltre, ancora più evidente se si confrontano i dati della densità di consumo di suolo su aree omogenee confrontabili: quelle dentro il loro perimetro hanno registrato una densità di consumo pari a 0,3 mq/ha e quelle immediatamente al fuori (aree limitrofe) con 1,7 mq/ha».

Il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, conclude. «I numeri del rapporto Ispra sul consumo di suolo sono un campanello di allarme per tutta l’Italia e tuttavia confermano il ruolo fondamentale che il sistema delle Aree Protette svolge rispetto alla necessità di tutelare gli habitat naturali e la biodiversità. I parchi, in ogni caso, devono proseguire nell’impegno affinché il consumo di suolo al loro interno, già al minimo, si avvicini sempre più a livello zero, come auspicabile per tutto il Paese».