Nuova mappa e App per i sentieri dell’Elba e delle isole dell’Arcipelago Toscano

Sammuri: «Prodotto utilissimo e al passo coi tempi»

[24 maggio 2017]

E’ in distribuzione la nuova carta dei sentieri del Parco Nazionale Arcipelago Toscano: un progetto cartografico per la diffusione e promozione in digitale e in analogico della carta escursionistica dell’Isola d’Elba e delle altre sei isole dell’Arcipelago Toscano. Le mappe sono disponibili in due versioni, una per l’Elba e una per l’intero Arcipelago Toscano. Sono state realizzate in polyart, una speciale carta sintetica che può essere utilizzata nelle condizioni più ardue, poiché resistente a strappi, manipolazioni continue, acqua, olio e molte sostanze chimiche. Tutte le mappe hanno il loro equivalente digitale per smartphone e tablet (iOS, Android, Windows) attraverso l’applicazione Avenza Maps di Avenza Systems Inc. per ognuna delle 7 isole dell’Arcipelago Toscano scaricabile gratuitamente.

Oltre ai sentieri ufficiali del Parco rilevati con GPS, sono indicati tutti i punti d’interesse, le aree protette a terra e a mare, le informazioni culturali e logistiche. Una carta rappresenta l’Isola d’Elba a scala 1:25.000 (fronte e retro), l’altra carta rappresenta le singole isole a scala 1:15.000. Sulla carta dell’Isola d’Elba è presente un estratto dedicato alla mountain bike (Capoliveri Bike Park) con i percorsi ufficiali corredati di scheda tecnica (lunghezza, dislivello, pendenza, difficoltà). In totale sono stati riportati 435 km di sentieri, 684 km di strade sterrate e 440 km di Strade asfaltate.

I dati della carta geografica che serve per realizzare le carte digitali ed a sostituire i file delle carte nello store saranno aggiornati annualmente. Gli utenti che avranno scaricato le carte, avranno diritto anche a tutti i successivi aggiornamenti. E’ stata prodotta anche una mini mappa turistica tascabile per l’Elba e per il Giglio in scala 1:50.000 con l’evidenza delle spiagge. Le mini mappe sono acquistabili presso distributori automatici dedicati, posizionati nella sede del Parco all’Enfola, all’Info Park a Portoferraio, nelle case del Parco di Marciana e Rio nell’Elba e nel punto informativo del Parco all’Isola del Giglio.

Il presidente del Péarco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Giampiero Sammuri, sottolinea che si tratta di un «Prodotto utilissimo e al passo coi tempi grazie alla App è possibile scaricare le mappe di tutte le isole sul proprio cellulare e registrare la propria posizione e il percorso fatto. Si tratta di prodotti cartografici tra i più aggiornati e precisi presenti sul mercato. Il progetto cartografico è stato possibile a seguito della georeferenziazione di tutti i sentieri del Parco, una ricognizione, mai fatta prima grazie alla quale è stato possibile realizzare un prodotto completo sia cartaceo che digitale con una carta topografica di precisione che include i sentieri ufficiali del Parco su tutte le isole dell’Arcipelago Toscano»

Intanto, sono in corso i lavori di manutenzione della sentieristica che includono anche il posizionamento della nuova cartellonistica e la nuova segnatura dei sentieri con l’ obiettivo di ottenere una segnaletica univoca in collaborazione con il Cai regionale. Nella cartina in vendita è già riportata la nuova segnatura ed è stata allegata la legenda con la corrispondenza tra vecchie e nuova segnatura in attesa del completamento dei lavori per il prossimo settembre 2017.