Our Ocean: l’Ue stanzia 300 milioni di euro e prende 23 impegni (VIDEO)

Alla conferenza di Bali l'Ue si impegna a migliorare la governance degli oceani

[30 ottobre 2018]

In occasione della quinta conferenza Our Ocean “Our Ocean, Our Legacy” che si conclude oggi a Bali, in Indonesia, l’Unione europea ha assunto 23 nuovi impegni «volti a migliorare la governance degli oceani e a valorizzarne il potenziale» e la Commissione europea ha annunciato «Iniziative finanziate dall’Ue per un totale di 300 milioni di euro, tra cui progetti che si prefiggono di combattere l’inquinamento da plastica, migliorare la sostenibilità dell’economia “blu” e sostenere la ricerca e la sorveglianza marittima». La Commissione Ue sottolinea che «Questo importante contributo si aggiunge ai 550 milioni di euro già stanziati in occasione della conferenza Our Ocean dell’anno scorso, organizzata dell’Unione europea a Malta».

Inoltre, diversi Stati membri dell’Ue hanno i propri impegni che si sommano ai 35 impegni presi dall’Ue nel 2017.

La conferenza Our Ocean si tiene ogni anno e ha l’obiettivo di sollecitare impegni concreti da parte di governi, imprese e organizzazioni non governative. In occasione delle edizioni precedenti, organizzate dai governi di Malta (2017), Usa (2014, 2016) e Cile (2015), è stata presa un’ampia gamma di impegni e sono stati stanziati svariati miliardi di euro. La Commissione spiega che «Questi impegni sono solo uno dei modi con cui la Commissione europea si adopera per accelerare la transizione verso l’economia circolare. Il 16 gennaio 2018 ha adottato la prima strategia sulla plastica a livello europeo. Il 28 maggio sono state presentate nuove norme di portata unionale per i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati, una proposta approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre. Nello stesso tempo si è svolta la campagna di sensibilizzazione “Pronti al cambiamento”, attivamente sostenuta da molti acquari».

L’Alta rappresentante per gli affari esteri dell’Unione europea, Federica Mogherini, ha ricordato che «Le condizioni dei nostri oceani richiedono un’azione globale e decisa. Con 23 nuovi impegni, l’Unione europea porta avanti i suoi sforzi a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. Nessun paese, da solo, può riuscire in quest’impresa. Serviranno determinazione, coerenza e collaborazione, all’interno e all’esterno dell’Unione, ed è in questo spirito che oggi rinnoviamo l’impegno a proteggere i nostri oceani».

Ecco i 23 impegni presi dall’Ue alla Conferenza Our Ocean di Bali:

Blue Economy

L’Unione europea ha annunciato un’azione congiunta con la Cina sui dati marittimi. L’Unione europea mettterà 3,5 milioni di euro a sostegno di questo progetto. L’Unione europea ha annunciato che, a seguito della firma della dichiarazione di Belém nel luglio 2017 da parte dell’Ue, del Sudafrica e del Brasile, continua a lavorare per un’ All-Atlantic Ocean Research Alliance promuovendo quadri di cooperazione rafforzati con i partner atlantici. Come parte dei 250 milioni di euro annui complessivi investiti in progetti di ricerca marina e marittima nell’ambito del programma Horizon 2020, l’Ue ha stanziato 64 milioni di euro per progetti che inizieranno nel 2019 e nel 2020. Questo finanziamento sarà destinato alla valutazione degli ecosistemi, alla mappatura dei fondali marini e allo sviluppo di sistemi innovativi di acquacoltura basati sugli ecosistemi. con l’obiettivo di avere entro il 2020 più di 1.000 gruppi di ricerca che lavorano dall’Antartide all’Artico. Inoltre, nel 2019 verranno stanziati 18 milioni di euro per le osservazioni oceaniche e un blue cloud pilota. A seguito di iniziative di successo per promuovere la cooperazione nella ricerca marina nei suoi bacini marini circostanti, come il Baltico (Bonus) e il Mediterraneo (Bluemed), l’Unione europea ha annunciato l’avvio di un’agenda specifica per la ricerca e l’innovazione per il bacino del Mar Nero. L’Unione europea ha annunciato che nel 2018 avvierà un’iniziativa di investimento di 18,4 milioni di euro per promuovere una Blue economy sostenibile nell’Unione europea. 5 milioni di euro di questo ammontare saranno assegnati a “Blue Labs” per la ricerca e lo sviluppo di prodotti o servizi su soluzioni marittime innovative e in campo marittimo. Altri 6 milioni di euro saranno assegnati a beneficio dello sviluppo delle competenze nella Blue economy. Infine, 7,4 milioni di euro saranno assegnati a progetti dimostrativi di Blue economy. L’Unione europea ha annunciato l’avvio in Africa nel febbraio 2018 di 4 progetti regionali nell’ambito del suo programma di monitoraggio satellitare (Copernico). I progetti, che riuniscono 18 Paesi africani e l’Unione africana con il sostegno dell’Ue, svilupperanno servizi relativi alla pesca e all’acquacoltura, alla vulnerabilità costiera e alla gestione del rischio, al monitoraggio degli ecosistemi costieri, al monitoraggio del traffico navale e allo sviluppo di centri regionali di previsione meteorologica oceanica in Africa e nell’Oceano Indiano. L’Unione europea ha annunciato che sosterrà il settore della pesca delle Seychelles perché si sviluppi ulteriormente in modo sostenibile. Il contributo di 1,8 milioni di euro consiste nell’aggiornare la catena del valore del settore in erba della pesca e dell’acquacolturadel Paese, rafforzando la sua competitività e portando ulteriori posti di lavoro di qualità. Il contributo fa parte di un pacchetto più ampio di 10 milioni di euro che consente alle Seychelles di sfruttare appieno il potenziale dell’attuale accordo di partenariato economico con l’Ue, migliorando così l’integrazione competitiva delle Seychelles nei sistemi di negoziazione regionali e internazionali. Le Seychelles sono un importante centro per la trasformazione di prodotti ittici per l’Ue e un partner di lunga data nell’ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile che l’Ue ha con un certo numero di Paesi terzi.

Impatti sui cambiamenti climatici

L’Unione europea ha annunciato di impegnare 5 milioni di euro per avviare la progettazione di nuovi modelli di previsione meteorologica oceanica alla fine del 2018. Questi modelli, basati sul calcolo dei big data, saranno importanti per l’ulteriore evoluzione dei servizi marittimi attualmente forniti dal programma di monitoraggio satellitare dell’Ue (Copernico). Una previsione meteorologica migliore significa che il servizio può guardare avanti un secolo e può aiutare meglio il processo decisionale per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e costruire resilienza ai rischi climatici nel mondo, come le mareggiate, l’erosione costiera e le inondazioni.

inquinamento marino

L’Unione europea ha annunciato un progetto del valore di 9 milioni di euro per ridurre i rifiuti di plastica e i rifiuti marini nel sud-est asiatico. Il progetto intende sostenere una transizione verso il consumo e la produzione di plastica sostenibili e contribuire a ridurre in modo significativo i rifiuti marini, sostenendo ance approcci, politiche e modelli aziendali europei. Il progetto si concentrerà su Cina, Indonesia, Giappone, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, ma supporterà indirettamente anche Paesi della regione del Mekong e nel resto dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asea). Nell’ambito della strategia sulle materie plastiche lanciata recentemente, l’Ue si impegna a collaborare con i partner di tutto il mondo per elaborare soluzioni globali sull’inquinamento marino. Come parte della sua strategia sulle materie plastiche. l’Unione europea ha annunciato, 1) di aver iniziato a lavorare su nuove norme sugli imballaggi per migliorare la riciclabilità delle materie plastiche e aumentare la domanda di plastica riciclata 2) nuove misure per limitare i rifiuti di plastica e un’attenzione particolare alle materie plastiche monouso e agli attrezzi da pesca (tra cui una nuova proposta legislativa pubblicata il 28 maggio 2018 e attualmente in discussione) e l’uso di microplastiche nei prodotti e 3) lo sviluppo di norme armonizzate per la definizione e l’etichettatura della plastica biodegradabile e compostabile. L’Unione europea ha annunciato ulteriore sostegno per la sua strategia in materia di materie plastiche destinando 100 milioni di euro nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 per finanziare l’innovazione sullo sviluppo di materie plastiche più intelligenti e riciclabili, migliorando le catene di riciclaggio e rintracciando e rimuovendo le sostanze pericolose e contaminanti dalle materie plastiche riciclate. L’Unione Europea ha annunciato l’aggiornamento della mobile application (Floating Macro Litter Monitoring Application) che n monitora l’inquinamento fluviale degli oceani. Mentre in passato l’app veniva utilizzata principalmente dagli scienziati, la versione 2.0 sarà resa accessibile al grande pubblico. Non si sa molto sulla quantità di inquinamento marino proveniente dai fiumi, ma estendendo l’app a un pubblico di utenti più ampio, questa conoscenza è destinata a migliorare ulteriormente. L’Unione europea ha annunciato il sostegno a un programma di gestione dei rifiuti per la regione del Pacifico. L’Ue fornirà 17 milioni di euro per sostenere i Paesi del Pacifico nell’affrontare le questioni relative alla salute e al benessere, ai rifiuti marini e alla conservazione della biodiversità. La Commissione europea, insieme all’United Nations Environment Programme e con il sostegno del Museo oceanografico di Monaco, dell’European Union of Aquarium Curators, della World Association of Zoos & Aquariums, dell’US Aquarium Conservation Partnership e dell’Intergovernmental Oceanographic Commission dell’Unesco, ha annunciato che entro il 2019 coordinerà una coalizione globale di 200 acquari per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento da plastica. Gli acquari saranno impegnati in attività permanenti nelle loro strutture e in azioni di comunicazione attraverso tutti i canali possibili. Saranno invitati a modificare le loro politiche di approvvigionamento, ad esempio nelle mense e nei negozi, per eliminare tutti gli articoli in plastica monouso. Saranno anche incoraggiati ad allearsi con tutti i potenziali partner e moltiplicatori, come sponsor, finanziatori e ONG,

Protezione marina

L’Unione europea ha annunciato un progetto del valore di 7 milioni di euro per proteggere gli ecosistemi marini e promuovere lo scambio di conoscenze tra le regioni dell’Atlantico e dell’Asia sudorientale sulla gestione efficace delle aree marine protette (Amp. Le aree protette marine possono svolgere un ruolo catalizzatore nel promuovere la stabilità promuovendo una migliore cooperazione e comprensione tra Paesi e comunità attraverso le frontiere. L’Unione europea ha annunciato di aver lanciato una nuova versione del Digital Observatory for Protected Areas (DOPA) Explorer, fornendo il sistema d’informazione globale più avanzato che caratterizza le aree protette terrestri, marine e costiere del mondo. Osservatorio digitale per le aree protette Explorer riunisce i dati provenienti da molteplici fonti, tra cui l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the EU. L’ultima versione del database online include un’interfaccia completamente rivista che può essere utilizzata su più dispositivi (PC, tablet e smartphone). L’Unione europea ha annunciato di finanziare un programma di sostegno regionale per la gestione sostenibile delle risorse naturali nei Paesi e Territori d’oltremare del Pacifico. Con questo sostegno, del valore di 7 milioni di euro provenienti dall’11° Fondo europeo di sviluppo, le risorse delle barriera corallina e delle lagune dovranno essere gestite in modo più sostenibile, integrato e adattivo per le economie delle isole del Pacifico che affrontano gravi difficoltà dovute ai cambiamenti climatici.

Pesca sostenibile

L’Unione europea ha annunciato un progetto di 36 mesi sul commercio di prodotti della fauna selvatica da attuare insieme al governo indonesiano. Tra le altre cose, il progetto si concentrerà sulla protezione del pesce cardinale Banggai (Pterapogon kauderni). Originaria dell’Indonesia, questa specie iconica è diventata un pesce d’acquario molto popolare tra i collezionisti di pesci in tutto il mondo, ma come risultato, secondo la Lista rossa delle specie minacciate della International Union for Conservation of Nature la sua popolazione selvatica è in costante declino. Il progetto congiunto punta a facilitare la ricerca scientifica sulle specie, la sua protezione concreta e sviluppare alternative alla cattura selvaggia. L’Unione europea ha annunciato la sua iniziativa EcioFish. Con un contributo di 28 milioni di euro, il progetto intende sostenere la gestione sostenibile e lo sviluppo della pesca, affrontando nel contempo la resilienza ai cambiamenti climatici e il miglioramento della biodiversità marina. In particolare, EcoFish intende anche rafforzare la capacità di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (Iuu) nella regione Africa orientale-Africa meridionale-Oceano indiano e a sostenere iniziative concrete di gestione e governance della pesca nell’entroterra e della pesca marittima si piccola scala. L’Unione europea ha annunciato che nel 2018 impegnerà più di 11 milioni di euro per migliorare la governance, la scienza e lo sviluppo delle capacità, nonché ad aumentare la conformità nelle 18 organizzazioni regionali di gestione della pesca (Orgp) e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca del tonno alle quali L’Ue partecipa. Il sostegno riguarda anche il contributo a un’ulteriore cooperazione tra le diverse organizzazioni regionali di gestione della pesca del tonno nell’ambito del processo di Kobe. L’Ue ha riconosciuto la sua responsabilità nel promuovere la pesca sostenibile e nel combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’Unione europea ha annunciato che sono state presentate proposte legislative per rafforzare l’applicazione dei controlli sulla pesca che propongono miglioramenti per modernizzare e semplificare il modo in cui le normative della pesca vengono monitorate e rispettate nell’Ue. Migliorare il modo in cui l’Ue può monitorare l’applicazione delle norme dell’Ue in materia di pesca intensificherà la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Le proposte sosterranno inoltre l’effettiva attuazione dell’obbligo di sbarco, che entrerà pienamente in vigore a partire dal prossimo anno e che impone ai pescatori di sbarcare tutte le catture per fermare la dispendiosa pratica di rigettare in mare i pesci indesiderati. L’Unione europea ha annunciato che nel 2018 contribuirà con un minimo di 500.000 euro alla Food and Agriculture dell’Onu al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’Unione europea, come uno dei dieci firmatari dell’Accordo approvato recentemente per la prevenzione della pesca non regolamentata nell’Oceano centrale dell’Artico, contribuirà con 4 milioni di euro per il sostegno scientifico dell’accordo. La raccolta di pareri scientifici e di esperti sarà fondamentale per migliorare la comprensione dell’ecosistema o degli ecosistemi marini nell’Artico e, in particolare, per determinare se in quest’area possano esistere stock ittici che potrebbero essere raccolte su base sostenibile. L’Ue si è anche offerta di ospitare il Sixth Meeting of Scientific Experts on Fish Stocks in the Central Arctic Ocean, una riunione di esperti scientifici per sostenere l’attuazione di questo accordo, nel Joint Research Centre in Ispra della Commissione europea a Ispra (Italia) nel 2019. L’Unione europea ha annunciato un aumento del 33%, del valore di 2,8 milioni di euro, per il bilancio 2018 del Copernicus maritime security service a sostegno del rilevamento e della deterrenza della pesca Iuu. Questa integrazione consentirà All’European Fisheries Control Agency (Efca) di svolgere ulteriori controlli sulla pesca via satellite, inclusa la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata in diverse parti del mondo. Il budget totale per il Copernicus maritime security service per il 2018 sarà di 7,9 milioni di euro.

L’Ue dice di aver mantenuto i suoi impegni: «Con due anni di anticipo rispetto al termine inizialmente fissato, il 10% di tutte le acque dell’Ue è già stato designato come zona marina protetta. Con una gestione efficace, un finanziamento adeguato e una rigorosa applicazione della legislazione pertinente, le zone marine protette possono apportare benefici tanto dal punto di vista economico quanto da quello della conservazione.«

La conferenza Our Ocean 2017, tenutasi a Malta, ha costituito un punto di svolta: sia le risorse mobilitate che per gli interventi messi in cantiere che sono senza precedenti. L’Unione europea ha già realizzato quasi la metà dei 35 impegni assunti durante la conferenza dello scorso anno, con un impegno finanziario di 300 milioni di euro. Ora sta lavorando con l’Indonesia e altri futuri paesi ospitanti per mantenere vivo lo slancio verso mari più puliti e più sicuri».

Il commissario europeo all’ambiente, agli affari marittimi e alla pesca, Karmenu Vella, hconcluso: «Abbiamo bisogno degli oceani e gli oceani hanno bisogno di noi. Dobbiamo ridurre con urgenza i rifiuti marini e le altre fonti di inquinamento, mettere fine alla pesca illegale e sostenere i fragili ecosistemi marini. Dobbiamo anche sviluppare la Blue economy, creando posti di lavoro e una crescita sostenibili, avvalendoci della ricerca d’avanguardia e delle nuove tecnologie. Ecco perché stiamo prendendo questi nuovi impegni».