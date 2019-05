Riceviamo e pubblichiamo

Parchi e aree protette, finalmente qualcosa di nuovo

[22 Maggio 2019]

Considero il richiamo di Zingaretti nel recente libro Piazza Grande, al ruolo strategico della politica ecostenibile, che assegna anche a parchi e aree protette una parte che oggi non ha, una significativa e importante novità.

Qualcuno ha commentato ricordando che problemi al riguardo ne ha anche Zingaretti nel Lazio. Sicuramente. Ma che il Pd dopo il certo non encomiabile sostegno alla legge non a caso definita sfasciaparchi – per fortuna non approvata – rimetta la testa a posto e cerchi di riprendere quel ruolo che appartiene ad una seria e incancellabile tradizione, non può che far piacere. Tanto più a chi da tempo denuncia questi ritardi senza peli sulla lingua ma non inutilmente se qualcosa sta finalmente cambiando. Naturalmente ora non basta compiacersene.

Senza andare tanto lontani credo che ad esempio a Pisa, dove su certi aspetti provinciali della politica del Pd – ambiente in particolare – è buio pesto, tanto che non si è riusciti con i più e bizzarri pretesti a costituire neppure un gruppo di lavoro malgrado la sconfitta elettorale, bisognerà pur decidersi a fare qualcosa. E quale migliore occasione del 40 anniversario del nostro Parco di San Rossore. Quel quarantennio più di tante chiacchiere mostra e conferma che sull’ambiente quando si vuole si riesce a fare buone cose. Perché non riprovarci?