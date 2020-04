Parte dalla Toscana il bioblitz virtuale globale al tempo della quarantena

Come partecipare su INaturalist al Virtual Bioblitz il 18 aprile

[14 Aprile 2020]

In questi giorni di isolamento per molte persone che vivono in città è difficile connettersi alla natura. Il Museo della Maremma, il gruppo di ricerca ZEN Lab dell’Università di Firenze e l’associazione Successione Ecologica hanno quindi organizzato il Virtual Bioblitz, un evento durante il quale, proprio come in un vero BioBlitz all’aperto, si potranno identificare piante, animali e funghi che abbiamo fotografato. L’evento si terrà sulla piattaforma di iNaturalist che raccoglie un’enorme quantità di dati di Citizen Science e che ormai rappresenta un patrimonio di conoscenza prezioso dal quale la comunità scientifica internazionale continua ad attingere per effettuare nuove ricerche.

L’evento si terrà sabato 18 Aprile (dalle 10.00 di mattina alle 10.00 di sera) online, e per tutti i cittadini interessati sarà possibile caricare foto scattate quel giorno intorno a casa o precedentemente in qualunque parte del mondo. Basterà indicare data e luogo dello scatto e così facendo i partecipanti potranno contribuire alla ricerca scientifica e ricevere identificazioni in tempo reale da un gruppo di esperti e ricercatori che saranno disponibili per supportare gli utenti.

Per chi volesse partecipare basterà accedere alla piattaforma iNaturalist e caricare le foto sul progetto Virtual Bioblitz sia tramite computer che tramite l’app per smartphone.

Maggiori informazioni e una semplice guida su come partecipare sono presenti alla pagina web dedicata all’evento.