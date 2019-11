Riceviamo e pubblichiamo

Per una svolta del ruolo dei parchi e delle politiche ambientali

[7 Novembre 2019]

Sarà questo il tema che affronteremo con il prossimo libro della Collana editoriale Ets in stampa. È un tema a cui negli anni di libri ne abbiamo dedicati molti ma questo presenta novità significative che e meritano di essere discusse in un incontro nazionale che promuoveremo a Pisa.

Sarà innanzitutto un serio confronto politico, istituzionale e culturale per mettere a punto unitamente a rappresentanze istituzionali, associative e culturali un impegno in grado di recuperare sul piano nazionale una politica ambientale di cui sono andate via via sparendo e confondendo le tracce. Non dimenticando a partire dal Parlamento che l’art.117 della Costituzione stabilisce che compete allo stato ’la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali’. E tutto questo nel momento in cui si sta discutendo del passaggio di nuove competenze anche alle regioni.

Il libro proprio per questo obiettivo non si limita a riferire su qualche esperienza locale di parchi e aree protette ma presenta e analizza una panorama nazionale dalle Dolomiti alla Sicilia e Sardegna, dal quale si può agevolmente cogliere quell’intreccio di problemi e situazioni che aiutano a capire perché l’ambiente oggi non può essere gestito all’insegna si settorializzazioni che lo frantumano condannandolo al fallimento.

Di questo discuteremo presto a Pisa, con la Toscana che ha più di qualche dimestichezza con l’argomento.